【日本旅行】多啦A夢　柯南　安妮亞「齊襲」大阪USJ　

大阪日本環球影城（USJ）年年都有新意，適逢今年日本開關，它在春季除了推出「NO LIMIT! Parade特別觀賞區入場券」讓遊人可在極佳位置觀賞巡遊外，也一連推出多個「期間限定」動漫主題新遊樂設施，多個人氣動漫角色，都會跟你一齊玩，當中包括：

多啦A夢XR Ride～大雄與天空之理想鄉

（活動期間：即日至2023年9月3日）

這個是以多啦A夢最新電影《多啦A夢：大雄與天空之理想鄉》為主題的遊戲，所謂XR Ride其實就是結合過山車與VR影像的體驗，玩者透過特殊立體眼鏡視覺，並以肉身真實感受急劇加速、攀升、下降及迴旋等刺激感，最重要是全程有多啦A夢及大雄「陪伴」，還可體驗他的新法寶。

名偵探柯南 The World

（活動期間：即日至2023年7月2日）

為配合最新柯南大電影《名偵探柯南：黑鐵的魚影》日本公映，USJ也新推出數項「解謎」設施，當中包括密室逃脫遊戲「名偵探柯南 THE ESCAPE」，遊戲中除會包含新電影前導劇情，進密室後玩者還要跟柯南、灰原、沖矢等角色合作，才有機會成功逃脫。

SPY x FAMILY 機密任務

（活動期間：即日至2023年7月2日）

USJ亦聯乘了極人氣的動漫作品《SPY x FAMILY間諜家家酒》，推出了全新的解謎遊戲和現場表演！玩者都要拿着「極密任務指令書」手冊，在園中尋找隱藏密碼解謎，任務成功才能參觀表演， 而黃昏、約兒和安妮亞，更會在「終極任務」中亮相跟大家合照，令人超期待。

日本環球影城（USJ）