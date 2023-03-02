實試旗艦強Phone　五式影女秘技

隨着手機攝力愈來愈強，很多人鍾意去到邊、影到邊，影風景就話廣角全景走天涯，拍攝人像卻經常考起手機用家，女士們投訴男友影得醜便時有所聞。今次以搭載Leica鏡頭的旗艦新機Xiaomi 13 Pro實測，傳授大家5式影女技巧，以後女友肯定無投訴啦！

第一式：善用景深鏡頭

想從背景中突出主體，最簡單方法是用淺景深，拍出前清後矇的夢幻感覺。以Xiaomi 13 Pro為例，除了可經專業模式調大光圈外，還可借助人像模式的4款大師鏡頭加入特效，當中包括35mm人文黑白、50mm人像旋焦、75mm經典肖像及90mm人像柔焦，例如75mm能營造璀璨的光斑效果，使人物分外突出。

第二式：拉近主體距離

想拍出好看的人像相，應避免雜亂的背景，並嘗試拉近跟主體的拍攝距離。以手機的5,000萬像素超廣角鏡頭拍攝，提供115°超廣視角視野，輕易做到「近距離超廣角」的專業攝影效果，令焦點重回人物身上。另外，拍攝時不妨從低角度拍攝主角，這樣身形會更為修長，整體更顯張力。

第三式：側光突出輪廓

影人像主要以順光、逆光及側光3種採光法，由於手機搭載1吋感光元件，於昏暗下也能吸收充足光線，若拍攝時善用從主體45至90度打來的側光，既能凸顯人臉輪廓又能溫潤膚色；甚至可借助發光物件、白牆、反光板等道具，為人臉進行補光。

第四式：濾鏡強化氛圍

適當使用手機工具或濾鏡有助增強氣氛，示範以手機內置的經典及生動兩款Leica色調，前者能強化色彩立體感；後者調光亮度令成像更亮眼。另具有多款Leica菲機特效，例如單色效果可模擬黑白膠片斑駁的退色效果，勁有復古Feel。

第五式：特效增添趣味

手機影相一大優勢是構圖多變，部分型號更內建特效功能以增加趣味，如Xiaomi 13 Pro設有前後雙景及魔法分身等玩法，前者讓主角與景物一同入鏡，後者提供多個長曝光模式，把被攝者多個分身同時納入畫面，模仿「分身」效果。特別一提是此機備有Vlog模式，可拍出4K@24p影片。

國際版登場

Xiaomi 13 Pro國際版剛於香港登場，配備6.73吋2K雙曲面OLED屏幕，支援120Hz刷新率、1,900nit局部峰值亮度、HDR10+及Dolby Vision。處理器用上最新S8 Gen 2，配以最多12GB RAM及512GB ROM，並採用3,400mm²液冷VC散熱材料以降低核心溫度。內置4,820mAh電池對應120W有線及50W無線快充功能。

臉部分析

OPPO A78 5G配備5,000萬像素主攝、200萬像素景深和800萬像素前置鏡頭，可透過軟件演算法將圖像分辨率提高至108MP，提高人像清晰度。拍攝時仲可開啟人像模式及美顏效果，前者自動提光人物，後者通過AI分析人臉輪廓並加以優化。其他規格包括6.56吋90Hz屏幕、Dimensity 700處理器及支援33W快充的5,000mAh電池。

眩光效果

OnePlus 11 5G於上月發表後，終於有代理引進香港，其第3代Hasselblad調色系統可於影人時捕捉更多色彩。另搭載5,000萬像素主攝、4,800萬像素超廣角、3,200萬像素人像鏡頭，而IMX709感光元件可仿造XCD 30mm及65mm鏡頭的自然散景與眩光效果；配以6.7吋2K+120Hz屏幕、S8 Gen 2處理器及100W快充5,000mAh電池。

蔡司耀斑

vivo X90三鏡布局由5,000萬像素主攝、1,200萬像素人像、1,200萬像素超廣角組成，融合1吋感光元件及T*鍍膜，雜訊控制較上代提升20%。自創「蔡司耀斑人像」風格可模擬經典蔡司電影鏡頭，產生可控眩光。其他硬件包括6.78吋120Hz屏幕、Dimensity 9200處理器、12GB RAM，而4,810mAh電池對應120W快充。