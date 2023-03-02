陳柏宇爆家中真實婆媳關係　請定「產假」等接生

歌手陳柏宇（Jason）與藝人練美娟（娟姐）下午（2日）為ViuTV全新真人騷《婚前試行為》宣傳，節目找來多對有意結婚的情侶參與「模擬婚姻人生」，體驗同住、生育及婆媳等問題。活動上Jason表示與太太走在一起12年，生活上早已有共識：「結婚前特登先同居一年，等大家可以磨合好啲。」他指每個人生活方式不同，最重要能互相尊重和體諒。問到若遇婆媳糾紛如何處理時？Jason慶幸家中沒有此問題，媽媽和太太之間互相尊重，身旁娟姐即笑言：「同Jason合作過就會明，佢有種魔力會令人自動收口，所以我都相信佢冇呢啲問題，哈哈。」

娟姐自信地表示自己會是個好新抱：「我聽身邊人講都幾多婆媳糾紛，我自己會向好方面諗，幻想未來奶奶好和善，依家男友嘅媽媽都同我想像中一樣，不過可能未過門，哈哈！隨遇而安啦，我本身都好有長輩緣的。（如果奶奶唔鍾意飲酒點算？）會多啲溝通，引導佢學飲酒，自己就飲少啲。（有冇考慮結婚？）暫時未有打算，依家事業發展幾好，未諗住迎接新衝擊。」談到生育問題，她表示考慮先雪卵，問她是否被節目中的情侶勸退？她笑說：「你哋陰我！」

另Jason表示太太的預產期在三星期後，自己心情輕鬆未有緊張，最擔心太太於他工作期間作動，因此已向公司請假，笑言要與太太一起放產假：「太太生之前一個星期開始，幫手照顧太太同小朋友。」問他會否擔心將來兩個囡囡會有紛爭？他笑言早已開始幻，他說：「做爸爸會學放手，我唔會介入，等小朋友自己處理。」