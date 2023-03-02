認真識食！周奕瑋陳嘉慧東京銀座歎500蚊Omakase

由兩位「日本通」周奕瑋（Jarvis）與陳嘉慧（Erica）主持的無綫節目《請1日假去旅行》今晚（2日）首播。第一集，Jarvis與Erica從東京成田機場落機後即乘搭Skyliner到酒店，Jarvis介紹大家到業務超市購買平價飲品，2L礦泉水港元$4.5港元、罐裝咖啡亦只要$2.5港元。首個晚餐，兩人到銀座歎Omakase，銀座並不一定很貴，人均只需8,740日圓（約500港元），餐廳格局及食物質素絕不欺場，當中濱鯛壽司更令Jarvis一試難忘，Erica則鍾情穴子壽司：「我住咗日本咁耐，呢件係我食過最好食嘅穴子！」

講到平歎銀座歎Omakase，Jarvis受訪時透露：「當地電視台都有嚟採訪，我哋好努力練好啲日文同佢哋做訪問，點知最後佢都係出咗啲我哋講廣東話花絮，佢哋想表達連外國人都對呢間壽司店好有興趣，我哋講日文可能會令人誤會我哋唔係外國人。」

至於，明晚（3日）一集Jarvis與Erica第一站去到涉谷區新興潮點宮下公園，除了有19間食店美食街，更是當地年輕人的搭訕勝地。兩人又教大家搭訕常用日語，之後猜包剪揼輸賭「誰要搭訕」，結果猜輸的Jarvis要出動撩女仔。隨後他們繼續帶大家「食好西」，先推介CP值超高的和牛燒肉放題，更照顧到不吃牛肉的觀眾，推介了吞拿魚刁鑽部位的吞拿魚專門店。節目尾聲，兩人結算今次3日2夜旅程使費，不連機票及住宿，人均只用了$3000多港元，相當抵玩。