莊鍶敏莊思明丁父憂　上載昔日合照作懷念

藝人莊鍶敏拿督父親莊寶早前在港秘密入院，惟前日（28日）在醫院病逝，享耆壽83歲。莊鍶敏在社交平台上載與家人的昔日合照以作懷念，表示：「感恩爸爸在沒有痛苦的情況下離開，臨終前一家人齊齊整整在身邊。我們一家人想藉著這封公開信感謝一班曾經幫助過爸爸的醫護人員。我們非常非常感謝醫院ICU的所有醫生和護士的專業和無微不至的照顧。在爸爸人生中最後一段路能遇見你們這班白衣天使是他的福分！很感謝主診醫生在這段期間付出過的一切努力，感謝你對爸爸專業的治療，愛護和關心。很感謝兩位ICU醫生，我們深深感受到你們對爸爸的着緊、關心和愛護，很感謝你們盡了最大的努力去幫助爸爸。還有很多幫助過爸爸的醫生我們也想一一感謝。」

另外，莊思明亦有上載與父親的昔日照，傷感表示：「從小到大在我們心目中爸爸都是一個很堅強很勇敢的人。他的一生經歷了很多高低起伏但他從來沒有放棄！他永遠是我們的英雄，是我們最尊崇的偶像。他在83年的人生中創造了很多傳奇，就連最後的一段路他也要再創造一次傳奇留給我們，所有醫生都讚你真係好叻仔。爸爸，感謝你給我們的一切，我們永遠都愛你，每一天都會掛念你，下一輩子我們還要再成為一家人，來生見！」

而莊家發出的訃聞中，表示：「先父拿督莊寶於2023年2月28日在港怡醫院仙逝。享耆壽83歲，遺體移送世界殯儀館治喪。」莊父的喪禮定於3月9日在世界殯儀館設靈，翌日上午10時30分進行大殮儀式，11時出殯。