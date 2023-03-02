廉政狙擊︱胡定欣遭野狗襲擊　奮力求生變「圈粉之作」

邵氏劇集《廉政狙擊》昨晚（1日）播出的一集，是繼子「陳世邦」方力申找人綁架繼母「屠敏」胡定欣。身陷困境的胡定欣最終插傷綁匪，混亂間跌落山一度暈倒，之後再遭野狗襲擊，奮力求生時，鏡頭穿插她小時候遭凌辱及性侵等畫面。由於《廉》劇也在內地播放，對於胡定欣機智逃生不單成熱話，更有網民形容她在此刻的演出是「圈粉之作」。然而與野狗搏鬥的畫面雖然只有約1分鐘，但拍攝時與穿了綠色特效服裝的武指進行搏鬥，單是對位已花了不少時間。

胡定欣說拍攝時最擔心有蛇蟲鼠蟻：「我好記得拍呢場戲嘅前一、兩日係落大雨，我唔係驚咗啲動作戲，因為嗰度有山坡同草叢，我反而係驚啲蛇蟲鼠蟻會爬到我身上面多啲囉，哈哈！因為真係要瞓喺地下搏鬥。『屠敏』經歷過小時候嗰啲不幸，到依家呢一刻對住野狗，同樣畀人身體攻擊，就算冇咗隻腳，佢今日都有能力去克服。呢個就係經歷咗咁多嘢嘅屠敏，會堅持到底，唔會認輸。」

另外，胡定欣成功脫險後，其黑道好友對「叛變」的綁匪執行家法，被捉去現場當「觀眾」的方力申嚇至面容扭曲，並跪地認衰仔求原諒，全程演出超肉緊。方力申受訪時說臉上的汗珠是真汗水：「因為拍嘅時候係夏天，都好熱吓，加上劇情需要我嘅情緒好激動，所以真係拍到滿頭大汗，你哋鏡頭前見到啲汗，全部都係真汗水嚟架。希望以後同定欣可以有更多嘅合作啦，因為始終真係識咗咁耐，同埋都希望可以再多啲機會向視后偷師嘛。」