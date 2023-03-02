明星飯局內幕曝光　媽媽生上酒店房力Sell「姐仔」

由J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的無綫J2節目《不正常愛情研究所》，今晚（2日）主題講到「酒店風雲」。主持分享最難忘一次staycation，Alan自爆試過與友人在villa的私人泳池裸泳，他笑說︰「一世人都未試過裸泳，兩個人咩都唔理，光脫脫跳落去，個感覺好解脫。」心水清的Susuca問到「友人」是男還是女？」Alan以「唔公開啦」為由拒絕回答，相當搞笑。被指有公主病的Susuca，staycation必做的事，是帶齊道具布置酒店房間影相扮公主，她說︰「平時唔夠膽着公主衫出街，喺酒店可以着夠本，每次去都有成喼道具。」

去到戲肉「有故事的人」部份，是在酒店擔任總統套房管家的Alfred，在港島區工作專職服侍總統套房貴賓，接待過多位全球頭20位富豪的他，見盡套房奇事，試過有人在房內邊做「床上運動」、邊簽room service單，擺明示威。又爆大陸富豪玩得癲，一車車不同國籍共40多位女仔送上房，任朋友挑選之餘，更大玩「忌廉人體盛」。至於，明星飯局Alfred亦有體驗，有位媽媽生到總統套房向富豪展示相冊，極力推薦一位「拍過戲、唱過歌嘅明星仔」，大讚「好掂㗎呢個」，媽媽生為證明所講屬實，還要求Alfred附和，該媽媽生臨走時塞了$1000元貼士給Alfred。