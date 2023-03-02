陳豪終於除罩仔女最開心　找數同陳茵媺過二人世界

無綫劇集《新四十二章》今晚（2日）大結局移師油塘商場舉行「大結局齊齊睇」，是3年疫情以來，首次在商場舉行睇結局活動，場內招呼200名粉絲，場外亦有數百路人圍觀，場面墟冚，今晚全體演員出席，包括陳豪、龔嘉欣、周嘉洛、江嘉敏，譚凱琪、鄺潔楹和鄭子誠等出席，由「音樂情人」變「數理情人」的鄭子誠獲女粉絲送花，全場起哄。

陳豪稱好耐未試過這樣睇大結局，對劇集反應好，可以與觀眾一齊交流感覺不錯。向來謹慎的他，疫情期間罩不離口，連瞓䑁都戴口罩，他笑言早排瞓覺經已除罩，問老婆終於見到樣是否最開心？他尷尬稱仔女都開心。自從宣布解除口罩令後，他偏向防守式，人多地方仍會繼續戴，他說好耐沒有見大家廬山真面目，感到開心，他說：「我女問我係咪唔使戴罩，因為學校要求唔使戴，返學冇計。」

嘉洛劇中掌摑江嘉敏，笑言每次睇都好開心，令他腎上腺飆升。稍後即開《痞子殿下2痞子無間道》，至今感覺仍然不真實，事情來得好快，好像尚未準備好，並稱今次多位演員都有被糟質很公平。陳豪表示原本預了6月開劇，收到消息暫停突然有個空檔，準備與老婆陳茵媺旅行過二人世界，他說：「應承咗老婆過二人世界，地點喺邊？到時你就知，係太太好想去嘅地方，之前一齊拍劇好辛苦，答應咗佢。」他說早半年前已同仔女交代他們要去旅行，給小朋友心理準備，有嫲嫲和哥哥幫手照顧小朋友好安心。問會否兩個去3個返？陳豪笑說：「成日都咁壞，唔會啦！我哋係好鍾意小朋友，3個夠啦！養小朋友唔易，雖然BB好可愛，（會唔會2個去4個返？）都係加多雙筷子，（好期待旅程？）講出嚟都開心。」