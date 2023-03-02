雛田真依羽　J奶霸王花

靠推出寫真嚟吸金，就算銷量幾咁好，收入多極有限，所以好多日本寫真女優只係將拍寫真當成提升人氣嘅招數，希望有多啲機會擔任時裝模特兒、賽車女郎、舉牌女郎等，而今年25歲嘅雛田真依羽仲巴閉，居然客串做埋警花，問你服未！

重量級肉彈

早前一度「潛水」嘅日本寫真界大乳牛柳瀨早紀，最近改名柳瀨沙希回歸，令唔少「胸奴」雀躍萬分，但其實呢類乳牛級寫真女優一向唔缺貨，好似西田麻衣、工藤唯、永瀬永茉等等，個個都Cup數驚人，當然唔可以數漏今日為大家介紹嘅雛田真依羽啦！

初出道時已被媒體封為「16歲魔乳」嘅真依羽，上圍有成39吋，仲要係J Cup，可以話係一對重量級肉彈，就算瞓喺度影相，一樣咁激凸。

進軍影視界

2014年以藝名「結城千佳」出道嘅真依羽，當時係一名高中生，因為細細個好仰慕前AKB48成員板野友美，所以下定決心要做青春偶像。由於身材實在太掂，阿妹先喺寫真界嶄露頭角，試過贏得「富有彈性QUEEN」選美比賽冠軍，又先後加入「GracoRex」、「Neomary」等藝能團體，仲做埋霸王花添！話說喺2017年，真依羽被選為「迷你裙女警」第17代成員，但大家千祈咪誤會，呢個組合只係負責介紹汽車，同正式日本女警完全冇關。

近期，真依羽嘅演藝事業有唔錯嘅發展，除咗有份演出電影《TURNING POINT2》，早前更擔正做電視劇《兼職店長大崎純子》嘅女主角添！