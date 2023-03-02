劉浩龍側田男人的浪漫　入錄音室除衫搞邊科？

藝人劉浩龍（師兄）接受無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，和主播許文軒（Edmond）大談相隔5年再推出個人單曲《沒人坐的梳化》的感受。今年開設工作室並趁勢推出歌曲作頭炮的師兄說，是好友側田寫歌，上一次雙方合作已是十幾年前的《二等天使》：「其實中間一直有搵佢寫歌，但我哋太熟，覺得未搵到最啱就冇要到！到今次，其實已經係3年幾前嘅事，有一晚阿田問我收工有咩做，因為佢搬咗屋，所以上咗佢屋企，見到既然有個琴，不如就喺呢晚為我度身訂造歌曲。大家一路傾偈，一路講番呢幾年嘅近況，就係咁樣作咗首歌！（兩個男人把酒談心寫歌好浪漫？）我哋兩個不嬲都好浪漫，試過食完飯冇嘢做兩個人走咗去唱K，係一間可以坐到100人嘅大房裏面就咁唱咗4個鐘頭！」

師兄談到錄歌時，被側田要求除衫，他說：「突然叫我熄燈除衫，佢話除晒衫錄音好feel啲，我心諗如果我唔係同佢好好朋友，都應該幾驚！」Edmond說側田錄某首歌時，真的全裸錄音，師兄聞言即說：「係呀，我冇吹水㗎！我畀佢講多兩講，就除鞋、除襪、除褲，除淨底衫同孖煙囪錄音，唱咗兩Take，佢就話收貨！」

師兄說跟側田認識多年，並見證對方成長：「我覺得呢幾年佢去咗第二度住之後改變咗，加上我認識佢女朋友，發覺佢對女朋友時有所改變，佢話同女友出過一個Trip後，覺得自己唔可以冇咗佢。側田把口講出嚟喎！我真係覺得佢成長咗！」

Edmond問師兄有否受側田影響，想快點拍拖時，他說：「疫情之後我發覺自己更加可以一個人，我習慣咗獨處，可以一個人食飯，一個人做運動，我直頭享受！班朋友認識咗10幾年，自己又唔鍾意出街，好難識到人，我唔係落閘，但係真係冇咁嘅興趣！喺呢個階段，我身邊好多朋友好似Eric Kwok咁，同我講要好好享受單身，得你可以咁做！想去邊就去邊！呢個世界剩係得Bob（林盛斌）成日叫人拍拖結婚。」