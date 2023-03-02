馬國明重出江湖　「打」造真漢子

形象向來正直的視帝馬國明將於新劇發揮無賴基因，務求突破自己，為觀眾帶來新鮮感。多年未有拍打戲的他，今次更會展示拳腳功夫，盡展「男人魅」！

由馬國明、唐詩詠及陳山聰等主演的無綫劇集《隱形戰隊》，將於3月6日晚上8時30分在翡翠台首播。故事講述一班反恐精英與不法分子掀起連場激鬥，據監製文偉鴻（Jazz）透露，第2集長達12分鐘的毒品交易及公路槍戰等場面，相信是港產劇集史上難得一見，位位主角型爆登場，令人引頸以待。Jazz今次更特意「摧毀」男主角馬國明一貫的斯文戇直形象，讓觀眾見識其「男人魅」。

今次馬國明的角色內心世界相當複雜，據悉他為保護身邊人，被好兄弟陳山聰及林子善等誤解，「食死貓」亦無悔，更因此無奈地與摯愛唐詩詠分手。除了情緒演繹外，已多年未有認真拍動作戲的他更要「重操故業」，他表示：「最大嘅挑戰一定係打啦！今次打得好勁，係拳拳到肉、實打嗰種，可以話觀眾未見過我做咁有型嘅角色。呢幾年我都集中火力做醫生，希望呢個角色畀到觀眾新鮮感。監製同編劇好有誠意咁砌咗個劇本出嚟，連開槍戲都用冇彈頭嘅真子彈，相信好耐未試過畫面咁真實，我哋好想畀觀眾睇到製作嘅誠意。」

陳山聰例牌生瘡

今次已是馬國明與唐詩詠第5次演情侶，Jazz刻意將詩詠塑造成性格剛烈而且毒舌的頭腦型執法者，與男友的相處不是小鳥依人，而是歡喜冤家，幸好他們默契十足，相信不難帶給劇迷新鮮感。

至於陳山聰今次名副其實瞓身演出，演機動部隊頭目的他，在劇集開拍前足足花了約半年時間接受體能特訓，他說：「要增磅，操到好大隻，大家會發現我成個骨架大咗好多，連頸都操埋。夏天孭住重磅制服開工係辛苦嘅，不過冇關係，最緊要係出嚟效果型爆。」他又自爆每次拍Jazz的劇集，不明所以都會生眼瘡，今次亦不例外，結果獲得「陳山瘡」外號。

劉穎鏇腹肌就位 震懾大隻仔

劉穎鏇（Tiffany）及劉佩玥今次在《隱》劇內，同樣有突破性演出。Jazz要求Tiffany保持姣好身材之餘，更希望她充滿肌肉感，Jazz坦言：「明白呢兩樣嘢並存好難，佢同健身教練都研究咗好耐，最終真係做到，拍攝時佢起碼有4舊腹肌！」他透露Tiffany與江美儀的母女情是劇集賣點之一：「Tiffany好想效法亡父喺執法部隊內從事比較危險嘅工作，參與臥底行列，但美儀喪夫，一直唔想個女踩鋼線，佢哋經常發生衝突，但其實內心好錫對方。」

劇中Tiffany因查案不時喬裝，預告泳衣、快餐店女郎造型樣樣有。問到拍攝的難忘事，她說：「係入行以來最盡嘅一套劇，既要埋身打鬥，又要開真槍，要練到唔可以眨眼，支槍好重。我係成Team唯一嘅女仔，企喺啲大隻仔身邊都要輸人唔輸陣，但要孭住10磅裝備真係幾辛苦，絕對係拍劇以來留低最多瘀傷嘅一次。」

至於劉佩玥演一名甜姐兒，原來卻是槍械高手，等同一名全職女特務。感情路上，她先是暗戀馬國明，最終卻情傾林子善。劇中她更有場強姦戲，穿睡衣的她被推倒床上，但詳細劇情則需暫賣關子，望觀眾屆時追看。

林子善癡心抱得美人歸

林子善在螢幕上經常向高難度挑戰，之前在《超能使者》苦追劉穎鏇，今次《隱》劇則轉而癡纏劉佩玥，結果皇天不負有心人，最終發展出一段身高萌之戀，更雙雙步入教堂。劇中面對幾位好友因誤會而各散東西，子善領着「好人牌」，無時無刻都希望盡能力，重新建立友誼。