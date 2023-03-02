人體彩繪　「慾」念大爆發

雙乳作峰，肥臀為山，乜嘢人會咁好想像力？唔係講緊電影中嘅唐伯虎，而係現實中一班人體彩繪藝術家！話時話，呢種咁特別嘅創作，好易令人想入非非，難怪有唔少四仔作品借題發揮。

畫到心郁郁

見到靚女以肉體作畫布，被人畫到周身圖案，小弟總係懷住興奮心情嚟欣賞，心諗，如果有幸親手畫埋一份，感覺會仲興奮，但有冇諗過被人係咁用畫筆輕掃肉體，其實都係一件好爽嘅事？由Cherry Pop製作嘅《Teen Anal Sluts #2》，搵嚟Jennifer White、Anna De Ville、Chastity Lynn等靚女扮演人體彩繪模特兒，內容講述佢哋被人畫到好興奮，最終忍唔住要同畫家喺床上互相切磋。玲瓏浮凸嘅身材，被畫上靚爆彩繪已經夠晒吸睛，加埋呢班靚女交足戲，真係睇到人好爽呀！

巨臀當畫筆

女人有個又大又圓嘅籮柚，真係着數啲，求其喺男人面前扭兩扭，都足以令對方雙眼發光，如果識得利用靚籮嚟畫畫，更加冇得輸！呢套由四仔片廠BANG!炮製嘅《Big Ass, Little Bush》，就將巨籮當畫筆嘅殺傷力表露無遺！影片由Izzy Lush、Katie Kush、Winter Jade等籮霸孭飛，佢哋喺鏡頭前表演電臀舞已經好香艷，仲要沾滿顏料，喺男星身上扭吓扭吓，難怪對方話咁快進入作戰狀態。

火辣到極點

當四仔脫星爆紅後，好多時會獲片廠邀請主演領銜作品，好似由Evil Angel出品嘅《AJ Slays》，當中嘅「AJ」就係啱啱喺AVN頒獎禮獲年度脫星提名嘅AJ Applegate，單憑呢點已經好吸引。講番呢套由四仔名導Aiden Riley執導嘅話題作，除咗有紅星壓陣，片廠仲搵嚟Kissa Sins、Adriana Chechik等辣妹參演，內容講咩係其次，最重要係畫面夠火辣。