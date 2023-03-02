龔嘉欣與日籍男傳緋聞　好友譚凱琪：會幫眼

藝人龔嘉欣和譚凱琪（Zoie）今晚（2日）出席劇集《新四十二章》「大結局齊齊睇」活動。前一集交代Zoie死掉，她講笑叫大家要做好事否則有報應，雖然角色殺人為救妹妹，但都不應該做壞事。問她是否向奸角發展？她表示：「無所謂，我本身正氣，好想終極一反，再奸啲都得。」她說小朋友早瞓故沒有看該集，不過之前看到她在電視上，囡囡會指着電視叫媽媽。

嘉欣表示上集講到在醫院昏迷不醒，她說拍攝昏迷戲時攰到真睡着，她說：「大家拍極我唔醒，我瞓到有少少流口水，可能太放鬆，佢哋用羽毛搲我腳板先醒。」對於劇集播完感覺不捨，聽監製表示收視理想會舉行慶功，現在拍監製陳維冠的劇會感緊張及有壓力。提到黐鬚造型核突，坦言擔心嚇怕追求者。問到緋聞男友日籍生意拍檔松岡哲也可有追劇？她大方稱對方有睇：「不過佢聽唔明，話幾搞笑。（鬍鬚造型嚇親佢？）佢無乜感覺。」

嘉欣與Zoie私下老友鬼鬼，希望下次再合作做拍檔可以互相照顧，Zoie懂日文，問嘉欣有否帶緋聞男友讓她過目？Zoie一度語窒並望向嘉欣，表示有好多朋友都見過：「會幫眼，幫佢搵個錫佢嘅好男人。」嘉欣稱好友陳凱琳和Zoie都結婚有家庭，對結婚有不同睇法，可以給予意見。