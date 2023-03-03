【是日通勝】

農曆二月十二

癸卯年 甲寅月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：破屋、壞垣

忌：安床、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、9、35

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：事業運平平，一時大意易在細節問題出錯。

金牛座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

雙子座：搵錢要依正路，勿鋌而走險，以免犯官非。

巨蟹座：笑多一點可改善運勢，遇麻煩要保持樂觀。

獅子座：運氣勝人一籌，學懂感恩，心情會更加靚。

處女座：恒常做運動，有益身心，今天不要再偷懶！

天秤座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

天蠍座：留意身體發出的警號，感不適要盡快求醫。

人馬座：不熟不做，謀事要量力而為，切勿逞英雄。

山羊座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

水瓶座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

雙魚座：財運不錯，但事業遇阻力，提防人事問題。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 心情差

鼠：鴻運當頭，工作無煩惱，生活稱心如意。

牛：桃花旺，表白好時機，單身者要把握。

虎：是日沖煞，情緒不穩，處事有點急躁。

兔：心情差拖累工作表現，不妨找友人傾訴。

龍：抽空約好友出來聚會，可令友情更牢固。

蛇：偏財旺，出外購物有機會買到超值貨品。

馬：待人接物要謙遜一點，囂張高傲令人厭。

羊：單打獨鬥太吃力，對同事要多點信任！

猴：危急關頭有人伸出援手，要懂得感恩。

雞：運氣低迷，要有勞而無功的心理準備。

狗：助人為快樂之本，有力幫人是一種福分！

豬：財運欠佳，把錢借給別人將有去無回！

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水流年飛星：六白武曲大將軍

玄空飛星風水，每一個星數飛入不同的宮位，會有不同的吉凶，吉的星數，可以不成吉，凶的星數反不為凶，這是玄學一向的現象，並非一成不變。六白武曲太陽金，大吉星飛到正西兌卦，西方兌宮五行又屬金，又是如何呢？

《竹節賦》云：「蛇驚夢裏，皆緣內兌外乾。」如果你們的睡房在家中正西兌宮，今年六白乾金飛臨，容易有不良之夢驚醒。

《搖鞭賦》云：「天澤財旺女淫亂。」六白乾為天，武曲星為武將權威；兌為澤為少女，西方酉金加三點水為酒，酉為沐浴桃花。有權有地位的武將與美少女品酒。向西的家居，而且窗外有河流，家中少女容易受不住誘惑，一樹梨花壓海棠。

《紫白訣》云：「交劍煞興多劫掠。」六白乾金與七赤兌金，是為交劍煞，六白乾金有權力，七赤兌金為破軍盜賊，乾金與兌金一齊，太過興旺而引至盜劫來臨。現在很少盜賊，多數發生破財現象。最好在家中西方放水來化解。

《玄機賦》云：「職掌兵權，武曲峰當庚兌。」風水玄學就是這麼玄妙。不論理氣多凶，只要西方見一個武曲山峰，見此巒頭，此宅必然出一位大將軍。