心急獻螢幕初吻！趙慧珊自爆有人追　諗定生夠3個

前組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）簽了新經理人公司，公司幫她安排了連串工作大計，她將參演一個關於愛情的舞台劇演出，笑言入行以來拍戲甚少談情說愛：「有次同伍允龍做情侶，但講我畀人綁架，佢嚟救我，見到面時我已經死咗，我都好期待拍愛情戲，我嘅螢幕初吻都仲喺度，點解仲喺度，哈哈！」

Aka表示暫未知舞台劇有否親熱戲，但她不介意，她說：「OK嘅，都咁大個，呢個世代，如果劇情需要，激烈啲或者少少裸露我都覺得正常嘅。」單身多年的她都大方承認有追求者，對拍拖結婚抱開放態度，她說：「我老啦，都憧景㗎，依家有追求者了解中，佢係圈外人。」她的舊隊友Jessica已結婚生埋女，直言好羨慕，又話想生夠3個，她說：「希望夠時間畀我生。（依家興雪卵？）我想㗎，我有搵過資料，都好多條件配合，剩係早瞓呢樣已經比較難做到，萬一冇我都可以領養，都係一件好事。」

除了舞台劇，愛畫畫的她曾經開過畫展，今年她也想在藝術方面多作嘗試，計劃會和一些藝術家、品牌，合作搞三個不同的展覽，目前她又忙為HOY TV拍攝飲食新節目，她笑說：「好開心呀，我好為食，已經肥咗5磅，會去晒全港100間最好嘅餐廳食嘢同介紹，我發覺食嘢品味都提升咗，知道乜嘢先係好食。」

Aka希望在演藝工作重新出發，去年跟舊公司完約後，她試過大半年是自由身，她說：「因為被照顧咗好耐，好想試吓自己搞唔搞得掂，但發覺原來真係好辛苦、好難，做好藝人本身嗰Part，又要出去傾嘢，講價錢都幾尷尬，有啲嘢又唔識，連開單我都發現自己係白癡，所以好開心遇到新嘅經理人，佢畀咗好多唔同意見我。」

女團出身的她在圈中都有十年，現時要幫自己定位，她表示有段時間很迷失、徬徨，不知前面的路要如何走，她說：「有個擔心，係好掙扎㗎，低落到個人好多嘢諗，失眠咗一段時間，個迷惘期好長。」幸好現在她充滿正能量，更以同是女團出身的鄧麗欣為目標，她說：「佢係非常好嘅例子，見到佢依家發展得咁好，畀到好大信心自己。」