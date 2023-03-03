東方日報C1：陳家樂陪Shiga回鄉　東京街頭影婚照

現年36歲的陳家樂與34歲的連詩雅（Shiga）被爆飛到日本拍攝婚紗照，一對準新人在東京街頭被捕獲，Shiga對日本這個地方情有獨鍾，她自爆不單擁有日籍護照，Shiga亦是「詩雅」的日本名譯法，獲未婚夫細心安排回「鄉」影婚照，令她甜入心。

陳家樂早前因忙於趕拍無綫新劇《異空感應》，將婚禮籌備工作交由Shiga一手籌辦，令他內疚非常，幸而未婚妻未有怨言，更對影婚照充滿憧憬，她早前出席婚紗活動時更大方透露：「有諗過化身美少女戰士，但畀朋友勸止，亦有諗過租用廠房，搭海灘同露營景做背景影婚照。」

家樂近日完成工作後，出其不意將Shiga帶到東京拍婚照。日前有網民在涉谷街頭發現婚照團隊蹤影，一身白色婚紗的Shiga與黑色禮服打扮的家樂站在一起，十分登對兼顯眼，該網民將短片上載至社交平台並留言：「我喺餐廳食食吓蛋糕，見到連詩雅同陳家樂喺度影婚紗相。」另外亦有粉絲拍得他們現身車站搬行李的照片。

原來選擇到東京影婚照，與準新娘的背景不無關係。Shiga對日系漫畫情有獨鍾，年前受訪時更曾公開自己是「半個日本人」的身份：「媽咪曾經喺日本讀書，喺當地住咗20年同埋入咗日籍，佢有日本名，所以我出世時跟佢姓田口，不過我唔識講日語，因為冇學過，哈哈！」所以今次家樂帶她返「鄉下」，完成一部分的人生大事，相當貼心。

一對準新人選擇的婚照取景地是涉谷地標十字路口，去年日劇《First Love》曾於該處進行大規模宣傳，街頭巷尾都聽得到主題曲演唱者宇多田光的歌聲，日本情侶因此愛在附近約會，感受浪漫氣氛。而多部荷里活電影亦曾在該處取景，包括《愛情不用解釋》及《惡靈古堡4：陰陽界》，可見家樂與Shiga相當「識貨」。

逗留一星期

記者前晚與家樂取得聯絡，他簡單表示：「婚禮一直都在籌備，因為之前忙拍劇和拍電影，所以Shiga處理為主，但現在劇和電影已經煞科，所以我們一起繼續努力籌備中。現身在日本拍攝婚紗照，旅程會是一星期，這兩天的旅程都會在涉谷拍攝。」據悉，家樂的婚假長達3個月，經理人公司目前正為他洽談6月開工的電影，一對新人依然對確實婚期三緘其口，只向身邊人表示希望派帖才「揭盅」，讓大家有驚喜。

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