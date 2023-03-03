頂級船廠打造　BLUE SKY超級遊艇　2億有找

45米 Blue Sky 是頂級超級遊艇品牌 Feadship 旗下F45 Vantage系列的旗艦船型，兼且是該系列唯一一艘增設了直升機停機坪的遊艇。

【特約報道】國際領先超級遊艇公司Camper & Nicholsons早前在黃金海岸俱樂部遊艇會舉辦了一場雙遊艇開放日活動，展出了其全球獨家代理的超級遊艇Blue Sky和Victorious，供一眾銷售經紀、傳媒、業界人士和商業夥伴觀賞。

其中約45米長（146英尺）的Blue Sky是荷蘭頂級超級遊艇品牌斐帝星（Feadship）Royal Ven Lent造船廠旗下十分標誌性的專屬定制F45 Vantage系列船型，更是該系列唯一一艘增設了直升機停機坪的遊艇。為進一步滿足船東和客人需求，增添海上生活的魅力和樂趣，Blue Sky還設置1間配備85吋電視的卡拉OK室及1間位於駕駛室後方的麻將室。自2013年建造交付以來首次進入遊艇交易市場，並且一直只屬於一位船東，得到了其悉心妥善的保養，在各方面依然處於極佳狀態，現時售價為2,280萬美元(折合約1.8億港元)。

採用鋼制船體及鋁制上層建築，長44.65米，寬9.2米，最大食水深度2.7米，總噸位499噸，其容積較其他尺寸相若的機動遊艇多出約20%，提供相當充裕的空間，讓客人更能沈醉於奢華舒適的體驗之中。時尚永恒的外觀由De Voogt Naval Architects及 Sinot Yacht Architecture & Design聯袂設計，而雋永典雅內飾則由Bannenberg & Rowell Design操刀。主甲板設有1間帶有大天窗、採光度十足的主人套房及4間客艙。最多可容納12 位客人及9名船員。受益於兩具MTU引擎，馬力達1,055hp，最高航速達14.5節，巡航速度為13節。