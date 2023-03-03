郭富城自爆與孔劉惺惺相惜：佢高中已經睇我啲戲

影帝郭富城（城城）、林家棟及任達華主演的新戲《斷網》昨晚於商場舉行首映禮，吸引大批粉絲圍觀，場面熱鬧。台上城城對戲中女兒照顧有加，盡顯「父愛」，搞到身旁的家棟笑說：「成個宣傳之旅都係咁，我真係好難受呀，佢仲要加一句，你唔明㗎喇！」城城指戲中女兒角色患有先天性心臟病，是監製鄭保瑞的親身經歷。

城城與家棟事後孖住受訪。城城表示自從《寒戰》後，相隔11年再與家棟合作：「今次好多對手戲，一開始就鬥智鬥力，係件好刺激嘅事。同埋下個星期正式上映時，大家都唔需要戴口罩入場，好舒服。（對票房有信心？）我哋演員要做嘅嘢都做晒，票房就真係冇壓力。」家棟多次強調自己不太熟悉網絡科技，正正與角色相反，他笑說：「我哋呢啲文青，平日睇劇本、睇片同聽音樂多，更加唔會上網識朋友，電話騙案又多，我冇幾多錢畀人呃嘛。」

家棟曾接獲「無厘頭電話」：「對方打我電話，話係我表哥，我問佢有冇搵我阿哥，佢話有，我就接口話佢依家喺差館喎，你快啲搵佢啦，點知對方回連串粗口就收線！」城城經常有人用其肖像「行騙」，他呼籲大家不要相信未經證實的網絡傳聞。

談到早前於韓國出席活動，與孔劉同場，二人惺惺相惜，城城笑說：「佢話高中已經睇我嘅電影，我就同佢講我都有睇《屍殺列車》，佢真係好高大，仲高過家棟。（兩個會唔會合作？）睇緣分啦。」而家棟早前出席柏林影展：「前後只係逗留咗60小時，完全冇時間四圍參觀，亦都冇食過豬手，淨係買咗幾條德國腸返嚟招呼吓朋友。」

談到太太方媛閨蜜蔡天鳳離世，城城簡單回應：「要啲時間啦當然，多謝大家嘅關心。（你同蔡小姐都好熟？）朋友囉。呢件係好震驚同難過嘅事，但我唔想講太多。我太太依家嘅心情係人之常情，所以今日我有帶佢出嚟支持我呢部電影，呢段時間我做完嘢都陪住佢。」