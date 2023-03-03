除口罩So Happy　戶外活動玩餐飽

又到Happy Friday！快將迎來口罩令解除後的第一個周末，咁開心不如到戶外玩吓，順便呼吸新鮮空氣？以下介紹的好去處，有齊娛樂、運動及打卡元素，無論你是想郁多幾郁出身汗，抑或是靜靜地與家人及愛寵打卡，都絕對啱玩！

多元單車遊

提到戶外運動，不少人都會選擇踩單車，不過如果想踩得更有新意，就可以考慮參加景林商場由即日至3月31日期間舉辦的一系列特備單車主題活動，其中包括單車騎行尋寶活動、單車電競E-ride挑戰、花式單車表演及體驗等，邊玩邊運動，仲可以在區內的人氣跨灣大橋賞景打卡，各位單車發燒友絕對不容錯過。

山頂打卡體驗

想到空氣清新的地方打卡？可到山頂廣場逛一圈！因場內新增「萌寵玩樂『草』梯」及「幻彩天幕」兩大特色互動打卡位；大家不妨於日間與愛寵到化身大自然草原的近5米長階梯玩耍、拍照，到晚上再沿藝術階梯到「幻彩天幕」，在漫天燈籠下與親友打卡留下美好回憶。嫌未夠喉？又可到「大富翁夢想世界™ 」和「Go Museum」兩大打卡玩樂主題館瘋狂玩樂打卡玩樂。提醒大家，現在只要登記成為hello會員即可免費換領全新「山頂廣場玩樂套票」，領取價值高達港幣500元的指定商戶購物及餐飲電子優惠券，食買玩得更盡興。