油麻地蘇記雲吞　人手用心精製傳統雲吞　重拾爸媽兒時味道　無限驚喜

【特約報道】堅持傳統用心精製

提起香港地道美食，雲吞必定榜上有名。好吃的雲吞並不易找，尤其在這個甚麼也機械化的年代，堅持自製雲吞的店舖少之又少。位於深水埗的「油麻地蘇記雲吞」，鮮蝦雲吞全由人手精製，皮薄餡靚，難怪人人食過一試難忘，不止街坊幫襯，連區外客人也專程前來購買。

油麻地蘇記雲吞不設堂食

只賣新鮮製作雲吞，日賣200盒自製傳統雲吞

每日售完即止

受歡迎的原因除了食品質素高，也因為老闆林先生熱情好客。採訪當日見他落力地包雲吞，為下午的一輪客人準備，雖然忙得不可開交，仍然笑容可掬。店子命名為「油麻地蘇記雲吞」，皆因第一間舖選址油麻地，由林先生的媽媽所開設，經營三代，其後因租金問題，將工場遷至現址。林先生每天一早便不停手密密包，皆因鮮蝦雲吞閒閒哋都日賣二百盒，而且售完即止，對品質相當有堅持。林先生說，要得到客人歡心，最緊要材料新鮮，無論是海蝦、豬肉，都是每天新鮮入貨，而且材料優質，鮮蝦用南美的來貨，爽口鮮甜，味道更香濃，半肥瘦豬肉口感特別佳。就連雲吞皮也是手工自製，吃得健康。

容易在家品嚐好味道

在家中品嚐油麻地蘇記雲吞，非常簡單及好味道，由於各款食品都是每日新鮮包製，而且製作過程絕無添加防腐劑，買回家後必須放於冰格，可保存約一星期。煮法非常簡單，冷藏後毋須解凍，只要在煲中放入清水，水滾後開蓋煑4至5分鐘至熟透便可，如果有粉麵配搭則需分開煮。老闆提議雲吞配魚湯或辣味的湯底同樣滋味。和別的店子出品不同，這兒的雲吞細細隻，一口一隻更覺美味，不知不覺便吃完一大盒。

油麻地蘇記雲吞

店舖地址:九龍太子界限街12號寶興大廈地下7號舖（基隆街界限街交界，太子地鐵站D出口，向左行基隆街119號）

電話:9200 5761（林先生）

營業時間:早上8:00至晚上7:00