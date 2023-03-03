走入杭州美食街　推介3大網紅小吃

想一次過嘗盡杭州特色美食，到西湖附近延安路的龍翔里小吃街就可以了。

關於「上有天堂，下有蘇杭」的意思，相信大家都了解，然而蘇杭除了美景如畫外，原來小吃亦一絕，教人吃一口，亦有如同處身天堂般暢快！杭州有多款特色小食，好似肥腸包大葱、烤苕皮、脆皮五花肉、脆皮年糕等等，想一次過品嘗多款地道小吃，不妨到西湖附近延安路的龍翔里小吃街逛一逛。

火紅小吃街

龍翔里小吃街全長雖然不足30米，卻有不少特色小吃，杭州人個個都識前來「搵食」，特別推介3款網上爆紅小吃，全都香氣迫人，的確離遠已被小吃的味道吸引，禁不住吞一下口水！這3款小吃分別是肥腸包大葱、脆皮五花肉與烤苕皮，排名絕對有分先後！

第1位：肥腸包大葱

小店門前一排巨型肥腸列陣，相當震撼。望真一點，原來每條肥腸都包住大葱，全部即叫即烤，香氣四溢，腸中的大葱更為大腸添上蔬菜香氣與葱香，同時增加口感與層次，一咬爆汁，齒頰留香。

第2位：脆皮五花肉

離遠已能聞到脂香飄送的是脆皮五花肉，小店門前掛有像真度非常高的萌趣小豬作裝飾，大玩噱頭。用上原條五花肉製作，烤到外層香脆，入口卜一聲，令人好有滿足感，店家還貼心地每份配上生菜及黃瓜解膩。

第3位：神仙烤苕皮

苕皮是用紅薯粉製作的，烤苕皮質感煙韌，質感有點像烤豬皮，嚼勁足又香糯，店家有多款配菜供選擇，包括肉醬、酸蘿蔔、酸豆角、魚腥草、豆乾、洋葱、葱花等，外皮塗上紅油，餡料超飽滿，一咬滿口油香，可口回味。