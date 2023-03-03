涼鞋新作來襲　清涼造型Must-have

炎夏將至，一對清爽涼鞋又點少得？不過大家別誤會，穿上透氣涼鞋不等於要放棄時尚，近年兼具機能性及潮爆外形的涼鞋多的是，單是去年夏天就經常見到潮人腳踏Keen UNEEK游走街頭，到今年品牌更加推厚底款式。與此同時，SHAKA亦推出結合運動鞋與涼鞋於一身的中性鞋款，而Teva則為女士提供可襯性更高的甜美之選，所以好肯定的說，來季鞋界應該繼續是涼鞋的天下。

厚底熱潮回歸

KEEN的人氣系列UNEEK最近推出了全新厚底款式UNEEK ASTORIA，設計結合了舒適性與功能性，延續了經典款式設計，將兩條具有彈性的繩子編織作鞋面。較低的柔軟EVA中底適合大部分人士穿着，搭配適用於潮濕地面、抓地力十足的防水大底，以及具輕微增高功能的4厘米厚底，適合嬌小女生着用。全系列共有5種色調，包括黑、白、卡其、粉色與彩色，總有一色合你心水。

兩用運動涼鞋

同為涼鞋品牌的SHAKA在今個春夏推出了TABLE MOUNTAIN AT涼鞋，外形雖像一對傳統波鞋，但後踭加設可拆卸部分，拆除後會變成方便穿脫的拖鞋。鞋面由PU皮革和網眼材料製成，結合了搭帶繩索，更方便着用及搭配其他戶外服飾。加上SHAKA IN-FOAM鞋墊具抗菌除臭功效，搭配超強抓地力外底，令游走山野的每一步都更靈活自如。

甜美少女感

對女生而言，除功能性之外，涼鞋的款式設計也十分重要。Teva近日推出的女裝涼鞋MIDFORM UNIVERSAL ADORN，以淡紫與黑色設計，配以搭帶上的可愛荷葉邊設計，超吸睛易襯。功能方面，鞋底高度約3厘米，採用緩震性極佳的EVA中底設計，能大大提高舒適度。加上全鞋使用防水出色及快乾材料打造，且配有方便穿脫的魔術貼設計，必能滿足一眾女生的穿搭要求。