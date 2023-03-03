與梁家輝激情MV出土　楊紫瓊尷尬回應30年前初試啼聲

楊紫瓊最近忙於為音樂劇改編的電影《Wicked》開工，她要破天荒在片中開腔唱歌，原來她30年前曾為主演的電影唱過主題曲，有Fans近期就在社交網公開她93年為港產片《新流星蝴蝶劍》唱主題曲《愛似流星》時拍攝的絕版MV，在MV中楊紫瓊除了有激罕性感打扮之外，更與MV男主角梁家輝連環激嘴！

MV陣容強勁，除了有梁家輝就主角之外，更邀得香港金像導演譚家明執導及攝影大師杜可風操刀。網民睇完之後都留言猛讚兩位主角顏值高！楊紫瓊日前就被記者問及30年前唱主題曲一事，她聽罷即大笑回應：「那個係好多年前喺台灣發生嘅事。」由於是「初試啼聲」，她自爆當年叮囑作詞人（李宗盛）為她作得簡單些：「我當時同佢講：『我唔係唱歌嘅，而我亦唔識講普通話。懇求你可唔可以唔好放咁多字入去？』但之後佢第一次俾我睇歌詞嗰陣，我即時同佢講：『你一定係同我講笑嘞！』」30年後她要在電影中再次唱歌，她坦承令她嚇怕。她笑言當製作人聽到她唱歌時一定會被換角。而她為了今次的演出，拍攝前特別接受歌唱老師訓練。除了楊紫瓊之外，多位「唱家班」包括美國天后Ariana Grande以及Cynthia Erivo等都有參演該片。