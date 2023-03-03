涉濫用麻醉劑　劉亞仁疑因患針頭恐懼症用藥遭專家質疑

曾憑韓片《思悼》及《收屍人》獲得影帝殊榮的36歲韓星劉亞仁，上月8日驚爆因涉濫用麻醉劑異丙酚受查，消息指他於2021年1月至12月間共濫用73次異丙酚，服用量達4,400毫升，平均每月濫藥6次，其後有消息指警方拔去其體毛進行驗毒後，除了驗出異丙酚及大麻成分外，更驗出可卡因及俗稱「K仔」的氯胺酮。

MBC電視台的新聞節目《News Desk》昨晚（2日）指記者到過劉亞仁曾經到診的皮膚科醫院採訪，院方承認劉亞仁來過醫院，但拒絕公開接受手術的記錄，據悉院長也很擔心劉亞仁的情況，曾經向他說「不可以用太多睡眠麻醉劑」、「不可以轉院」，對於長期使用睡眠麻醉劑，事務所方面辯稱：「劉亞仁有皮膚疾患，因為他有針頭恐懼症，所以會要求幫他做睡眠麻醉。」

針頭恐懼症是指對有關抽血、注射或使用皮下針頭的醫療程序的極度恐懼，患者會感到緊張恐懼，亦有可能暈倒，有專家表示：「在進行激光手術時的確會用到睡眠麻醉，如果對痛楚特別敏感，可以在麻醉之後才進行手術，但到多間醫院以不同的病名來使用異丙酚，這個就不能辯解了。」