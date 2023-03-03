創意聯乘　為味蕾添新意

香港人除追求菜式味道，還講究創意，坊間經常有不同種類的聯乘合作，由品牌、大廚和食材等作混搭，推出限定新品，為客人帶來新鮮感之餘，又讓味蕾有最佳的味覺享受。

朱古力入饌

香濃幻滑的朱古力，令人無可抗拒。意大利朱古力品牌Venchi和中環意大利餐廳Cantina在3月1日至4月10日推出5道菜的朱古力晚餐，前菜小食是芝麻筒，內有意式香腸慕絲、帕爾馬芝士慕絲、開心果和Chocoviar 75% 特濃黑朱古力配50年陳釀意大利黑醋，層次豐富又開胃。西西里紅蝦他他配白朱古力，和加了鯷魚和檸檬皮的麵包一起吃，鹹甜交雜。烏卒卒的意大利餃子，麵糰加入朱古力粉搓成，配慢煮的豬肉和蘿蔔絲餡，再淋可可油和百里香，芳香回甘。主菜是伊比利亞豬柳配焦糖香梨，醬汁由Gianduitto朱古力、豬骨及香草等煮成，肉質細膩。最後以士多啤梨雪葩配朱古力薄脆、皮埃蒙特榛子碎、車厘子和特濃朱古力作結，朱古力控不可錯過。

上海風素食

近年素食的食材多樣化，由即日至4月30日，素肉品牌植廚和上海姥姥合作，以姥姥素造作主題，將店內4款招牌菜打造成素食版本。素肉小籠包以素脢頭肉餡打造，嫩滑而不膩。素肉四川擔擔麵、乾煸素肉四季豆和素肉麻婆豆腐則以零脂肪的素肉碎製作，風味依然但健康得多，實在是素食者之選。

火腿 × 魚子醬

高質的食材，往往為菜式錦上添花，中環地中海餐廳Quiero Más和Los Ibericos和Caviar Per Se合作，以新任行政總廚Javier Perez 家鄉美食作靈感設計了8道菜嘗味菜單。冷盤有36個月伊比利亞火腿、肉碎醃油甘魚外，以巴斯克傳統小食靈感設計的The Gilda，以醃鱈魚、醃伊比利亞火腿腸、醃酸瓜、鯷魚和白蘆筍組成，鮮香有口感。開胃菜有鵝肝伴西班牙鱘魚子醬和Pil-Pil醬汁鱈魚扒，主菜有招牌乳豬和西班牙大蝦巴塞隆拿海鮮飯，最後以法式千層酥配白朱古力雲尼拿忌廉及紅桑子作結，用餐時，客人可加指定價錢配對美酒，提升品味體驗。

名廚聯手

香港吸引不少國際級名廚來港，德國籍名廚Stanley Wong及Peter Find為慶祝相識30周年，2大名廚會推出2場四手聯乘晚宴。3月31日在CulinArt 1862舉辦，菜式有日本桃太郎番茄配高湯果凍及黑松露，龍蝦芝士蛋糕配法國布列塔尼龍蝦沙律，豐富濃郁。主菜有煎封五香野鴨胸配薯仔千層方塊，香口惹味。至於4月28日在HEIMAT舉行的晚宴，就有法國布列塔尼龍蝦配椰菜花沙律、北海道帶子、德國白蘆筍和香煎金目鯛魚，最後是造型吸引的朱古力麵條，相當適合各位用作打卡。

人氣西班牙美食

想和朋友熱熱鬧鬧分享美食，琳琅滿目的西班牙菜是個不錯選擇。西班牙餐廳La Paloma於3月8日開始推出Hot Wednesday，主廚Alex Fargas每2星期會和不同的大廚作四手聯乘，推出美食。打頭陣就和Liberty Exchange Kitchen and Bar的主廚Yongsoo Doo一起打造5道滲入亞洲風味小食和巨型西班牙海鮮飯。3月22日則和壽司喰行政總廚向川哲以海鮮入饌，推出一系列日式西班牙小點，為食客帶來新鮮感。

燒鵝可麗餅

肉嫩皮香的燒鵝，可以算是香港名物，法式可麗餅專門店Café Crêpe和鏞記酒家合作，推出香港燒鵝法式可麗餅，餅皮內有燒鵝肉、京葱和焦糖洋葱，醬汁還特別加入鵝肉肉汁，令味道更濃郁芳香，令人驚喜。另外店子還有新款意式口味的提拉米蘇法式可麗餅供應，指定會員惠顧香港燒鵝法式可麗餅配橙冰香草法式梳打水，可以用優惠會員價享用，更加抵食。

粉色美肌

對於愛美的你來講，擁有一身白裏透紅的肌膚，是人生的夢想之一。因應白色情人節，灣仔Pier 1929和本地護膚品牌Botanic Pretti5 合作由3月1日起推出限定唯美的花‧甜蜜美肌下午茶，甜點有士多啤梨配粉紅珍珠朱古力、心心相印杏仁酒意式奶凍布丁配棉花糖及當馬卡龍遇上馬卡龍，鹹點則有黑魚子擁抱煙三文魚酸忌廉撻、愛意濃龍蝦椰菜沙律多士配紅菜頭醬及粉嫩迷你和牛芝士漢堡。同時間，客人可享用120分鐘指定的無添加的美食，包括紅粉菲菲酥脆蛋白霜、櫻花雲呢拿巴伐利亞、英式提子鬆餅配甜蜜蜜鮮忌廉及果醬、愛上日式明太子滑嫩玉子燒、松葉蟹戀上三文魚子撻及暖笠笠焗酥皮肉批等，未食都覺Sweet。客人惠顧下午茶，並於指定社交平台讚好及追蹤，可於指定分店換領抗糖化護膚組合，並可以8折即場購物。另外，於指定分店消費滿HK$500，可獲餐廳優惠券，以及8折享用指定下午茶套餐。