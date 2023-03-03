新世代職場：自己環境自己保護

【特約報道】清潔、回收、園藝及蟲控是社會基本服務。碧瑤綠色集團正是成立了42年的本地綜合環境服務供應商。在現今講求「智慧生活」的年代下，碧瑤正以「創新」思維去締造「綠與淨」環境，喜歡「破舊立新」的年輕新世代正是碧瑤希望注入的新「燃料」，以推動企業「年輕化」。作為傳統行業又如何招攬及挽留新世代人才？

計劃執行「一條龍」

新世代注重環保，碧瑤的環保業務正是他們可以實踐及參與的地方，業務由計劃到執行都讓年輕人一同參與，團隊強調溝通及創新元素，令他們有機會實踐及進行可持續發展的工作。另外，年輕人喜愛嘗試新事物，碧瑤近年推出「輪崗換位」政策，員工如對其他崗位感興趣，並符合職位要求及上司許可，便可申請內部調職，學習及嘗試不同的工作範疇。

重溝通 助增值 向上流

年輕人重視意見表達，碧瑤透過提供不同的活動，如「集團業務一日遊」及「與主席及總裁茶聚」等，令他們有更多機會表達自己及作親身體驗。與此同時，為了讓年輕人有向上流的機會，碧瑤提供多元的培訓，包括環境服務、資訊科技及可持續發展的專業知識等，並鼓勵及資助員工自我增值。

環保非空談，希望做到「自己環境自己保護」的年輕人何不「入行」接受新挑戰。