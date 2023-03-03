Activesphere未來跨界　大玩虛實

Activesphere 是一款可變成越野Pickup的4座位跨界轎跑。整體設計糅合了Sportback 的優雅及SUV 的實用性和真正越野能力。（互聯網）

繼Skysphere、Grandsphere和Urbansphere之後，Audi最近再帶來Sphere純電概念系列第4款車型Activesphere。巧妙地結合了Sportback 的優雅、SUV 的實用性和真正越野能力的全新Activesphere，是一款可變成越野Pickup的4座位跨界轎跑(Crossover Coupe)，而且車載涵蓋AR擴增實境在內的混合實境(Mixed Reality ，縮寫MR)技術，大玩虛實結合的使用者介面，前瞻性十足。

專為戶外活動而設的Activesphere Concept，最大設計特色是其可變後部架構。只需短短幾秒鐘 ，Sportback斜背透明玻璃可向車頂方向滑動打開，同時一塊電動隔板從後排座椅後展開及尾箱門自動翻下，變成Activeback開放式尾斗載物平台 ，供置放單車、滑浪板、高爾夫球等運動裝備。其透明玻璃車頂更集成了雪具架，一般情況下與拱形車頂完全齊平，需要時才會升起打開，安全地連接及運載滑雪板。不止斜背和車頂，連密封面罩及車門下部皆用上透明玻璃，增加行車時的可視性。

車載主動式氣壓懸掛連主動式減震系統，在標準模式下車身離地距208mm，帶來穩定的動態表現。當切換至Off-road越野模式，離地距可升高40mm，換來18.9度接近角與28.1度離去角，增加路面通過性。車頭、車尾及車身兩側的啞光金屬護板，在越野模式時會由平滑表面展開變成凹凸表面，造型更硬朗剛強。腳下的22吋大輪圈設可開閂的通風設計，在越野使用時打開，以獲得最佳通風，在一般路面駕駛時關上則能實現最佳空氣動力學。同時得益於自動駕駛功能，你駕駛至A點後展開不同的運動，例如踩單車攀山越嶺，期間隨時可遙控座駕自動駕駛至B點跟你會合。對喜歡戶外運動的朋友來說，最開心最方便莫過於此。

受惠於車載先進的混合實境技術，傳統按鍵以至觸控屏幕等裝置全被刪走，換來極致簡約，但功能性和未來感十足的2+2車廂布局。每個座位旁均配備AR擴增實境眼鏡，戴上後配合覆蓋整個錶台上方空間的混合實境顯示器，呈現不同的多媒體資訊，包括顯示有關汽車本身、電池續航里程和最近的充電站的信息以選擇路線等，更可在越野模式下將高辨識度的3D地形圖投射到真實景觀上，顯示導航、目的地、交通安全，甚至一些交通擁堵或濕滑道路通知等訊息。

無論是司機或是乘客，可用手勢配合眼部注視點直觀地獨立操控車上各項功能。例如：你可直接在冷氣出風口上方用手比畫，即可透過出現的虛擬畫面來調節溫度和風量大小，同樣你亦可在喇叭位置比畫，瀏覽音響系統選曲和調節音量等，並可透過車門上的 MMI 非接觸式控制裝置控制窗戶和調校座姿。

當司機專注於駕駛時，乘客可以開始透過虛擬顯示器上網搜尋和預訂餐廳，甚至準備在目的地的活動。更重要是，該AR眼鏡無論是置身車內或車外都可使用，例如行車期間望出窗外遠山，眼鏡能告知你遠山的名稱、高度及距離等。若戴着它去打Golf、滑雪或踩單車，它還可幫你提供導航資訊，提供最理想擊打路線、滑雪下坡點或路徑建議。

車長4,980mm及軸距2,970mm的 activesphere，採用PPE高級載電單元技術平台，即由電池驅動的駕駛系統，100kWh電池模組置於兩軸之間，與分別安裝在前及後軸的兩個電馬達及可變電子控制 quattro恒久式四輪驅動系統，可輸出高達325kW的功率輸出(即相等於約436hp)及720Nm最大扭力，並擁有逾600km續航力。像Audi e-tron GT一樣，採用800V高壓充電系統，能以270kW高功率作快速充電，只需充約10分鐘，便能補充約300km續航力，由5%電量充至80%，更是少於25分鐘便可。