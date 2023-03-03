與李聖旻同是大邱出身　SUGA自爆出道前窮到要執爛傢俬

韓國天團防彈少年團（BTS）成員SUGA，早前邀得韓劇《財閥家的小兒子》的男星李聖旻亮相主持的節目《SUCHWITA》，兩人同是大邱市出身，並分別在劇團及工作室培養成為演員和歌手的夢想。

李聖旻回想當年在大邱市東城路的劇團工作，在街上派傳單宣傳劇團，SUGA則在讀高中時於音樂工作室做兼職派海報，亦試過在東城路表演：「主辦本來說表演之後每個團體會有15萬韓圜（約923港元），但去拿錢的時候就會給我們其他東西，可能是給我們演唱會門票或者其他物品，好討厭。」而SUGA開始創作時因為沒有錢買傢俬，只能在街頭拾爛傢俬回自己的工作室：「我拾了一張床墊回去，就在那個地方吃飯、睡覺和做音樂。」

李聖旻亦指初時在劇團做演員時很貧困：「當時我沒有因為生活艱難或很貧窮而感到有太大不滿，到了結婚後才覺得有問題，我是在大邱結婚的，也是在大邱生孩子，6年來我一直來回首爾和大邱演話劇，當時一直沒有收入，覺得很對不起家人。」

另外，早前宣布快將入伍的BTS成員J-Hope今日（3日）推出新歌《on the street》，MV在美國紐約街頭拍攝，而今次歌曲請來美國饒舌歌手J.Cole參與製作及獻聲，他更有份拍MV，兩人在不同地點出發，最後在屋頂相遇。