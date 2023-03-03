戴祖儀芳齡28想搵拖拍　大佢15年都冇有怕

戴祖儀與李芷晴今日（3日）出席《博愛歡樂傳萬家》記者會，戴祖儀透露屆時會獻唱梅艷芳的歌曲，自認跟對方有緣分：「因為我之前拍咗套內地劇，都唱咗幾次梅姐嘅歌，我喺套劇唱《烈焰紅唇》，有跳舞架，但當然唔係着梅姐嗰套衫咁性感。（博愛會唔會唱番呢首？）有機會，但未知着咩歌衫，太高難度嘅服裝就交畀芷晴。」

至於芷晴早前到了學校探訪，但就被認錯是趙希洛：「我同佢哋講我係《愛．回家》入面同Andy拍拖嗰個，佢哋知道後就好熱情同我影相打卡。（有冇男同學讚你靚女？）有，男女都有。」戴祖儀笑言：「佢哋有冇話想你做佢哋體育老師？」芷晴自言除了體育，也可以教藝術。

另外，戴祖儀將於本月22日生日，她稱剛收到消息當日要拍攝節目，又預告會在生日後推出自己有份作曲的新歌：「相隔一年再有作品，可以作為一個唱作歌手，畀人才女感覺，哈哈！」問她生日有否異性相約？她即說：「好多男仔約我，因為我比較男仔頭，我有好多Bro，同成班朋友一齊過。（有冇追求者約你？）以我28歲芳齡，我又咁風趣幽默，樣又唔差，點都有啲。（你會唔會應約？）溝通吓先。我咁多嘢講，想搵一個文靜啲平衡番，又要唔怕煩同成熟啲，大我15年都可以，我好少鍾意弟弟，我鍾意哥哥，因為鍾意畀人照顧。」