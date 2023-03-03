【特約報道】中醫一向予人印象治本為要，療效來得相對緩慢，但在中醫著名古籍《針灸大成.卷二標幽賦》之中有提到一句「拯救之法，妙用者針。 劫病之功，莫捷於針灸」，在《內經》亦有提到以針灸治療三十多種急病的記錄，說明針灸在傳統療法之內取效較快的一種。

針灸的原理是在全身特定的穴位，利用針具接觸及刺激以達致調整全身氣血以治病保健。特別是針灸重視經絡循行，制定針灸處方時會考慮全身上下相關的重要經絡穴位，因此有「上病下取、下病上取」的概念。例如治療頭痛除了採用頭部、背部穴位，審視病人需要後或會採用足部穴位，起到治本的同時亦能治標。醫師更可以運用適當手法增加或減少刺激量，更改針刺的方向與深度，使得患者感受到酸、麻、脹、重、觸電、溫熱的針感，提高針灸治病的效率及應用範圍。以上種種令針灸取效之快在云云傳統療法之中是相對較快的一種。

另一方面針灸治病重在調氣，以防病的角度來說可透過調整氣血改善人體抵抗疾病的能力。在季節更替、天氣變化較複雜的時節，人體感受外邪的機會增加同時抵抗力或會有所下降，利用針灸調氣能起到「治未病」的作用，降低疾病發生的機率，免除氣血消耗。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。