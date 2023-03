本日日本：米奇老鼠快閃Cafe　大玩懷舊口味

即日起至4月份,東京、大阪、名古屋將開設Mickey & Friends OH MY CAFE,在懷舊的情調下感受米奇老鼠及一班朋友的世界觀。(互聯網)

喜歡復古風格及口味的朋友有福了,東京OH MY CAFE TOKYO、大阪Collabo_Index SHINSAIBASHI及kawara CAFE&KITCHEN 名古屋Parco店三間Cafe會開設期間限定的Mickey & Friends OH MY CAFE,賣點係以「懷舊」為主題,重現昔日日式Cafe布置、菜單及餐具之餘,並同時讓訪客感受迪士尼招牌角色米奇老鼠及一班朋友的世界觀,絕對係噱頭十足!主食有咖喱、拿坡里意大利粉、三文治、三文魚沙律等,餐點中可見到迪士尼朋友的元素,例如用番茄製成米奇的褲子、插在食物上的角色紙牌等,還有繽紛的Frozen Yogurt,於印有米奇等角色的圖案高腳杯內,載有彩色啫喱、乳酪及車厘子,搶鏡又好味!店內還有其他周邊商品,例如有亞克力鑰匙扣、亞克力迷你人偶、毛巾、錢包、圓形靠墊、手提袋等,統統以可愛的複古米奇和朋友們為設計元素,亦備有易於與各種菜餚搭配的碟子、餐桌墊、帶吊飾的攪拌棒等,用餐後可以買番夠本。開店日期:東京即日起至4月16日、大阪3月16日至4月23日、名古屋3月17日至4月23日。