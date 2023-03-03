本日日本：米奇老鼠快閃Cafe　大玩懷舊口味

喜歡復古風格及口味的朋友有福了，東京OH MY CAFE TOKYO、大阪Collabo_Index SHINSAIBASHI及kawara CAFE&KITCHEN 名古屋Parco店三間Cafe會開設期間限定的Mickey & Friends OH MY CAFE，賣點係以「懷舊」為主題，重現昔日日式Cafe布置、菜單及餐具之餘，並同時讓訪客感受迪士尼招牌角色米奇老鼠及一班朋友的世界觀，絕對係噱頭十足！主食有咖喱、拿坡里意大利粉、三文治、三文魚沙律等，餐點中可見到迪士尼朋友的元素，例如用番茄製成米奇的褲子、插在食物上的角色紙牌等，還有繽紛的Frozen Yogurt，於印有米奇等角色的圖案高腳杯內，載有彩色啫喱、乳酪及車厘子，搶鏡又好味！店內還有其他周邊商品，例如有亞克力鑰匙扣、亞克力迷你人偶、毛巾、錢包、圓形靠墊、手提袋等，統統以可愛的複古米奇和朋友們為設計元素，亦備有易於與各種菜餚搭配的碟子、餐桌墊、帶吊飾的攪拌棒等，用餐後可以買番夠本。開店日期：東京即日起至4月16日、大阪3月16日至4月23日、名古屋3月17日至4月23日。