張學友珍惜當下　被1句歌詞感動到喊

歌神張學友相隔8年推出最新國語單曲《又十年》，歌詞意境觸動內心引人共鳴，他受訪時稱初次聽到歌曲時，有種來自內心的感動，因為歌詞的內容跟他的想法和生活上的改變都很接近，簡單的旋律像是平靜述說着他的經歷。他說：「歌詞中所寫的事會令我想起從前，如以前會喝酒、約朋友聚會，現在少了。以前看不開或解決不到的問題，現在變得沒甚麼大不了。」學友對歌詞中「那些轟轟烈烈讓人懷念已經跟我没有關聯」有深刻感觸，他認為轟轟烈烈是年輕時才能有的，不顧後果的任性，如今回首過往會有種無法挽留的無力感，面對與自己無關的不捨，會感到有點難過。

他揚言唱《又十年》時，不禁眼泛淚光，勾起親身經歷，強烈感觸，但並不認為是歌曲太沉重，只是希望大家要要學懂珍惜時間，學友認為「好好的過、好好的做就是他現在的心態」。對於眨眼便10年，他說小時候總覺得時間過得很慢，想快點長大，無法理解跟時間競賽的道理，當年紀漸長才明白時間是無情的，不會因為好或不好而停止，就如歌詞寫着「時間它殘忍起來毫無道理可言」。學友感慨地説：「當時間過得愈快，你的時間就愈少，這是大家都要面對的事實，無限的時間、有限的生命。

他提到原來《又十年》本來叫「黃金十年」，連監製歐丁玉都讚好，不過學友堅持用「又十年」作歌名，他解釋：「又十年是一句很簡單又常會說出口的話，但對我來說《又十年》是又過了一個10年，是一種對時間快速流逝的感覺。」過去這20、30年每個10年都過得很快，但沒有哪個10年是更重要。會珍惜當下，努力去做自己想做的事，及學會釋懷看待這件事，即如歌詞最後一句「還能有多少個十年」。

學友正在籌備演唱會的消息一出，立刻讓全球樂迷掀起話題，他笑言：「不要以為我做過很多次演唱會就可以駕輕就熟，不一樣的演唱會，自然就要面對不同的問題與挑戰。現在可以說的就是，未來半年內我準備開演唱會。」