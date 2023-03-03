廉政狙擊︱傅嘉莉心口開窿遭摸Pat非禮　被威逼剝衫

女星傅嘉莉（Kelly）於邵氏劇集《廉政狙擊》演高鈞賢秘密情人，並周旋於郭政鴻及黃智賢之間，期間更要出賣色相，慘遭兩男分別摸及揸Pat非禮，單是昨晚（3日）一集，Kelly先後轉換了5個造型，除了貼身設計，亦不乏低胸、露肩及露背款，其中出場的心口開窿戰衣，更將其美好身段表露無遺，Kelly受訪時坦言感激幕後團隊：「我幾乎每場戲都有一套新衫，都算多造型嘅一個角色。每套衫我都好鍾意，亦都凸顯到尹在詩工作性質、個人品味同埋性格。」談到登場的開胸戰衣，Kelly指是最喜歡，但同時也是最蝦人穿的一套：「當日我哋黐咗好多膠紙，因為我演戲時唔係好想畀其他嘢影響到，好容易出戲，記得當日着條裙服裝部同事都幫我着咗成個鐘！」

Kelly更指兩場被非禮戲均是自己與導演臨時決定加碼：「因為呢兩場戲都係女導演，所以我好安心，其實劇本係冇摸Pat Pat，但我同導演傾過覺得符合劇情，所以就加咗。」更指為了做好角色，可以達到忘我狀態：「我本身鍾意演戲，亦都覺得每次演戲都係奉獻咗身體畀個角色，所以唔介意之餘有時甚至係我自己要求不如去盡啲。」

即將播出的戲份，Kelly更於黃智賢威逼下，把身上恤衫的鈕扣不斷又除又扣，對此她表示：「好感激Ben（黃智賢）幫忙先可以入戲，其實喊都係臨場反應，因為Ben好畀到嗰種壓力我，其實我冇諗過我會喊，每次演同排戲時我都冇喊。今次個角色受歡迎，除了自己做功課，更大嘅功勞係歸咎於整個團隊，包括好嘅對手，臨場同團隊嘅溝通，以及衣着打扮幫助我投入同理解個角色。」