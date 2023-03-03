【Zac玩Zac食】仙台直擊：感受女兒節熱鬧氣氛

今日係3月3日，而我正身在日本感受女兒節（雛祭り，ひな祭り）的熱鬧氣氛。

女兒節的由來被認為與古代宮中女子將紙製人偶用來遊樂的「雛遊び」有關，至江戶時代後期方演變為現代以「雛人形」去除厄運並祈求家中女兒健康成長的女兒節。

日本家庭在女兒出生後的第一個女兒節，會為其購買專屬的雛人形並每年在家中擺設，至於擺設時間則因家族習慣而有小學畢業後、結婚前、結婚後仍繼續擺設等不同的款式。

說到女兒節，大家腦海中第一個浮現的畫面就是擺放講究做工精緻的女兒節的雛人形吧！日本在立春後，無論超市或商店都開始擺放有關節日的商品及人偶，在女兒節時有許多有關飲食的習俗。主食部分，關東及關西地區皆有食用「蛤蠣/蜆貝湯」、「五目壽司」（醋飯上以海鮮與其他配料覆蓋）之習慣。

日本一般於立春後就見到女兒節擺設及有關商品，而我於前幾天便與宮城縣媒體去咗仙台中央卸壳市場內拍攝有關女兒節美食推廣。中央水產市場一般只是去買貨，並非旅遊景點，因此我們進入拍攝前需要換上仙台水產的風衣及戴帽，再穿上長筒水靴。這次因工作關係，早上5點半便到達，拍攝完有關女兒節以仙台水產製作的五目壽司後，順道體驗水產商販拍賣鮪魚（吞拿魚），睇到每條鮪魚放在地上，寫上產地及重量，尾部切開一部分，買家在拍賣前會細心用手電筒照看肉質及油脂，以確保競投到合心意的鮪魚。另外亦看到仙台獨有的海菠蘿，及日本紅鱸魚，根據仙台水產的朋友介紹，這條其貌不揚的紅鱸魚比香港人熟悉的喜之次更矜貴。

Profile：Zacky Sun

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