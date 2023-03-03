靚偈王對決　蛇腰鬥玉乳

日本AV界美女如雲，當中更有唔少擁有一副完美波哋，真係夠晒吸引，好似櫻空桃及朝倉心奈就係最佳人辦，今次佢哋就嚟個比併，爭奪靚偈王寶座。

優秀騎師

今年26歲嘅櫻空桃，生得一副標致美貌，唔單止秀外慧中，更散發出一股仙氣，而且身材一流，纖巧得嚟上圍擁有一對G奶，獲得作家芝田佳壽盛讚為AV界數一數二嘅超絕品胴體。

不過，桃妹唔係單靠身材而上位，由2017年下海成為AV女優至今，一直都盡心盡力演出，擅長以溫柔嘅姊系風格招呼男優，靈活又凌厲嘅騎乘功夫更加備受讚賞，皆因佢能夠使出最高境界嘅絕技「腰振」，即係騎乘時上身保持不動，只用腰力帶動下盤猛烈扭動榨取快感，憑住絕佳表現，佢出道嗰年喺DMM成人大獎奪得「最優秀新人獎」，之後每年都成為各大頒獎禮嘅常客，足見實力強勁。

櫻空桃

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-23-34

狼虎癡女

另一位新進靚偈王朝倉心奈，今年只得23歲，樣子甜美度十足，肌膚白滑剔透，胴體鮮嫩婀娜，屬於薄身大波型，心口對G奶飽滿堅挺又富彈性，夠晒吸引！

據聞曾經有藝能事務所搵佢拍寫，不過佢一心決意拍AV女優，將其絕品身材騷晒畀大家睇，所以拒絕咗對方，並投身AV界成為片廠Moodyz嘅專屬女優。呢個傳聞孰真孰假都好，心奈下海拍AV的確為AV迷帶來眼福，佢演出時成日都露出一副天真笑臉，即使面對男優嘅強攻，仍然笑得好鬼冧，見到佢咁享受嘅表情，觀眾亦睇得開心又興奮呀！而佢離開咗M廠之後，癡女風格仲愈來愈突出，如狼似虎咁將班男優玩弄，令人印象深刻。

朝倉心奈

年齡：22歲

身高：5呎

三圍：34G-23-34

第1回合

鬥身材

櫻空桃腰幼胸大，被稱讚為AV界數一數二嘅超絕品胴體，但係比佢後生嘅朝倉心奈都唔弱，雖然條腰冇桃妹咁柔軟，不過同樣擁有一對G奶，分量十足，加埋肌膚夠白嫩，一啲都唔輸蝕㗎！

第2回合

鬥騎功

朝倉心奈體態輕盈又夠弗，床上動作相當靈活，騎乘起嚟亦有勁度兼有速度。不過，櫻空桃玩騎乘位能夠使出絕技「腰振」，而且動作優美，令人睇到如癡如醉！

第3回合

鬥搶韁

櫻空桃唔係唔夠搶韁，而係慣常以溫柔和善態度征服男優，動作唔夠狠勁。而朝倉心奈就唔同喇，佢當班男優係玩弄對象，表現主動又搶韁，誓要將對方榨乾！

兩個都咁正

論樣貌同身材，以及騎功同演技，櫻空桃都俱屬一流，實力的確係無與倫比，而朝倉心奈亦好身材又演出上乘，所以兩個真係好難分到高低，一於打和啦！