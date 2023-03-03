甄子丹闖荷里活受氣　心血慘遭嫌棄

「宇宙最強」甄子丹今年獲邀擔任奧斯卡金像獎頒獎嘉賓，而他日前接受外國傳媒訪問，大談拍攝荷里活電影《殺神John Wick 4》的點滴。他大爆原來初接該片時，曾對角色名字及造型不滿。回首過去的荷里活發展之路，他直言曾遇過不受尊重的對待，當時令他相當氣結。

國際影壇盛事《第95屆奧斯卡金像獎》將於香港時間本月13日早上在美國洛杉磯舉行，而大會前日公布首輪頒獎嘉賓，在荷里活拍攝過多部電影的甄子丹是其中一人，不過暫未知他負責頒發甚麼獎項。過往亦有多位華人影星擔任過奧斯卡頒獎嘉賓，包括成龍、周潤發及楊紫瓊。除了甄子丹外，另一荷里活動作天王狄維莊遜（Dwayne Johnson）、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun： Maverick） 美國女星珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）、《阿凡達： 水之道》（Avatar：The Way of Water）女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、金像影后格蓮高絲（Glenn Close）及森姆積遜（Samuel L. Jackson）等，亦會擔任今屆頒獎嘉賓。

不滿《殺神4》角色造型

子丹將為奧斯卡擔任頒獎嘉賓，而他與奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的荷里活電影《殺神John Wick 4》將於香港及美國上映。日前他接受外國傳媒訪問，大談對荷里活的看法，直言年輕時曾渴望可以去荷里活證明自己，但現時已不會有此想法，反而接戲前要挑選，曾拒絕參演史泰龍主演的《轟天猛將》續集及超級英雄電影《水行俠》。

他透露揀戲時會考慮幾項因素，包括角色會否太普通、片方有否尊重中國文化，更重要是否可以讓他發揮創意，例如今次的《殺》片，原來他曾對角色名字及造型有不滿，透露角色本來名為「尚」（Shang）或「張」（Chang），不禁令他質疑：「為甚麼不能有個正常一點的名字？而且衣服總是千篇一律？」他之後向導演Chad Stahelski提議更改角色名字及打扮，並加入對偶像李小龍致敬的元素。他指今次拍攝獲得很大的尊重，很享受整個過程。

回顧過去的荷里活之路，子丹指2002年接拍《幽靈刺客2：變種復活》是職業生涯最黑暗時期，他在該片擔任動作指導以及演其中一個小角色，憶述在片場不太受到尊重：「製片人從我旁邊走過，不會和我說話。我為眾主演設計了一些複雜的武術動作，結果卻說用不到，指設計打半日或者半個小時的動作就可以，但數小時？我在香港拍攝這些動作要花上兩個星期！我認為這是一種缺乏尊重、不夠理解我們所做事情的表現。」幸而子丹不斷努力，現已成功攀上一線國際影星的地位，他直言會繼續努力，嘗試不同角色來挑戰自己，希望永遠都可以讓觀眾有耳目一新的感覺。