【是日通勝】

農曆二月十三

癸卯年 甲寅月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、 下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍

忌：合醬、造酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：10、24、38

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：一心二用沒好處，重要公務最好優先處理。

金牛座：幸運指數居首位，事業發展可更上一層樓。

雙子座：別人待你好不是必然，要找機會報答對方。

巨蟹座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

獅子座：易被上司針對，不要以為拍馬屁就能過關！

處女座：心情靚，有口福，但品嘗美食時要懂節制。

天秤座：愛情運最強，獲心儀異性讚賞，眉飛色舞。

天蠍座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

人馬座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

山羊座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

水瓶座：事業運不錯，但財運平平，必須謹慎理財。

雙魚座：好好錫住靈魂之窗，勿長時間玩手提電話。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 人緣旺

（跌）兔 易犯錯

鼠：情緒低落，易胡思亂想，勿作重要決策。

牛：別待薄自己，好好玩一天，心情更靚。

虎：久坐無益，趁周末出外活動可帶來好運。

兔：是日沖煞，勿受謠言干擾才可避過災難。

龍：有伴侶者可從平淡生活中悟出愛的真諦。

蛇：人緣好，多與朋友交談，得着不會少！

馬：已婚者要自律，拈花惹草會惹來一身蟻。

羊：時來運到，不論做甚麼都有滿意結果。

猴：謀事踏實，不會紙上談兵，易交出佳績。

雞：心思不在工作上，貪圖享樂心態比較重。

狗：陪家人享受生活，可令心靈得到淨化。

豬：社交運不錯，可在朋友身上獲得啟發。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座減肥方法（上）

白羊座：需要的運動量較高，減肥方法只要好玩就有效。首先訂立目標及獎罰機制，如激將法等。減肥期間跟朋友比賽就更好，因為有持續性及比較性，但要注意運動安全。

金牛座：講求實際結果，但依然不會放棄美食。重視身體線條，帶氧運動加肌肉訓練就恰到好處。

雙子座：着重資訊性及跟周遭的人有沒有產生共同話題，減肥計劃由頭腦主宰，着重快捷有效及話題性。會試不同的減肥方法，未必願意長期作戰，可能開了多個頭都沒有達成目標。

巨蟹座 ：由心情主宰，一般的常規訓練及計劃未必合適。主要從飲食入手，不要將目標看得太死，會按心情而定，想做甚麼運動就立即做。

獅子座：減肥成功一定能吸引全世間注意，這是動力！在減肥過程中會不停在社交媒體向朋友炫耀做了甚麼、吃了甚麼營養美食等，運動時能大量流汗會加添滿足感。

處女座：減肥方法可以是計算每日吃幾多卡路里，運動又消耗幾多卡路里，事前準備減肥餐單等都很有儀式感；切忌節食，因為很容易傷及腸胃。