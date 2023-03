前港姐許芷熒(Whitney)與老公Alex於2019年結婚,掌年籌備婚禮期間,二人發現懷有女兒Kayli Jane(馮寶寶),現時馮寶寶已3歲多,Whitney近年亦專心湊女及照顧老公,絕對是一位賢內在。昨日,她於社交平台宣布懷第2胎的喜訊,更PO了幾張孕照,包括老公及女兒吻她孕肚以及一張BB超聲波圖片,現時已懷有20周,即5個月身孕的Whitney於社交網配文:「Hello I'm baby No.2,Can you see my 小手?究竟baby no.2 會是老公多個前世情人?還是我會有個前世情人?」她又指baby No.2大得很快,19周時size就如一個杧果,而20周時size已變為香蕉般。

此外,快將結婚的湯洛雯於留言區大讚她好叻,即時被網民留言反問她:「幾時輪到你?」而陳自瑤、王君馨、朱晨麗、陳煒、陳曉華等都有留言恭喜她。