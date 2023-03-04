日本撤港航班限制　東瀛遊推日本航空大阪復活節包機

【營業資訊】隨着日本宣布撤銷對本港的航班管制，東瀛遊搶先與日本航空JAL合作，聯乘推出復活節假期大阪包機，特選黃金檔期4月2日及4月7日出發、2班航機合共約400個機位。

適逢4月初為大阪樱花盛放季節，特別安排行程走訪京都清水寺、渡月橋、岡山、姬路城、奈良春日大社、更可探索德島、高松等多個賞櫻熱點，連泊溫泉酒店，凌晨機出發夜機返，玩足5日，團費$13,999起（已包燃油附加費）。至於選擇自由行，淨機票只需$8,800起（全包燃油附加費及機場稅）。

東瀛遊執行董事禤國全表示：「早前收到大量查詢有關復活節假期，可惜受到機位限制，因此當得悉航空公司可增強運力後，集團馬上和日本航空洽商，繼聖誕及農曆新年推出北海道包機後，再推復活節兩班大阪包機應市。」禤指出復活節長假期旅遊氣氛熱熾，相信吸引不少港人趁機外遊，連同港人喜愛的櫻花熱潮，將再掀起遊日高峰，預計復活節一連多天長假期有逾80團、2,000位客人前住日本。

行程：

大阪、和歌山、特色火車貓車站、奈良、一日自由活動、連泊溫泉酒店、開心親子、5天賞櫻之旅（JOGA05）

賞櫻名所: 和歌山城公園、平草原公園、春日大社、大阪城公園

出發日期：4月2日及4月7日

團費：$13,999起（已包燃油附加費）

大阪、德島、高松、倉敷、岡山 奈良、開心5天賞櫻之旅（JOGB05）

賞櫻名所:淡路州本城跡、岡山後樂園、栗林大名(將軍)庭園、姬路城、奈良安倍文殊院、奈良春日大社、大阪城公園

出發日期：4月2日及4月7日

團費：$13,599起（已包燃油附加費）

大阪、京都、嵐山、天橋立纜車、三方五湖、5天賞櫻之旅（JOGE05）

賞櫻名所:嵐山渡月橋、清水寺、大阪城公園、小濱公園、傘松公園、春日大社

出發日期：4月2日及4月7日

團費：$13,999起（已包燃油附加費）