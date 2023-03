Clockenflap回歸　Arctic Monkeys首晚壓軸登場粉絲High翻天

本地音樂盛事《Clockenflap音樂節》闊別4年後回歸,一連3日於中環海濱舉行,昨日(3日)正式開幕,除著口罩令解封,現場大部份人都沒有戴口罩。英國樂隊Arctic Monkeys擔任壓軸表演嘉賓,主音Alex Turner戴黑超着西裝帶領隊友出場,觀眾隨即歡呼。他高呼「Hong Kong」搞氣氛,又說晚安問好,唱出《Don't Sit down 'Cause I've Moved Your Chair》與《Why'd You Only Call Me When You're High?》等大熱歌曲,引來全場合唱,他最後多謝觀眾參與。

Alex玩到high爆先後除呔與除黑超,問觀眾:「你哋聽得開唔開心?」繼而唱出《Pretty Visitors》與《Cornerstone》,到首本名曲《Do I Wanna Know?》時觀眾情緒高漲,再次大合唱。他演唱《I Bet You Look Good on the Dancefloor》時改歌詞加入「Hong Kong」,之後表示:「多謝大家嚟睇我哋,以下呢首係《Body Paint》,晚安。」唱完更向觀眾送上飛吻。安歌時段樂隊再送上3首歌,包括《505》與《R U Mine?》,Alex再次多謝觀眾,表示:「今晚真係好正!」