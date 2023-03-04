Clockenflap回歸　Arctic Monkeys首晚壓軸登場粉絲High翻天

本地音樂盛事《Clockenflap音樂節》闊別4年後回歸，一連3日於中環海濱舉行，昨日（3日）正式開幕，除著口罩令解封，現場大部份人都沒有戴口罩。英國樂隊Arctic Monkeys擔任壓軸表演嘉賓，主音Alex Turner戴黑超着西裝帶領隊友出場，觀眾隨即歡呼。他高呼「Hong Kong」搞氣氛，又說晚安問好，唱出《Don't Sit down 'Cause I've Moved Your Chair》與《Why'd You Only Call Me When You're High?》等大熱歌曲，引來全場合唱，他最後多謝觀眾參與。

Alex玩到high爆先後除呔與除黑超，問觀眾：「你哋聽得開唔開心？」繼而唱出《Pretty Visitors》與《Cornerstone》，到首本名曲《Do I Wanna Know?》時觀眾情緒高漲，再次大合唱。他演唱《I Bet You Look Good on the Dancefloor》時改歌詞加入「Hong Kong」，之後表示：「多謝大家嚟睇我哋，以下呢首係《Body Paint》，晚安。」唱完更向觀眾送上飛吻。安歌時段樂隊再送上3首歌，包括《505》與《R U Mine?》，Alex再次多謝觀眾，表示：「今晚真係好正！」