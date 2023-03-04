賈靜雯出國玩　修杰楷獨自湊兩個女嗌感動

台灣女星賈靜雯近日孖大女梧桐妹到美國洛杉磯旅遊，另邊廂的老公修杰楷亦帶住兩個女兒咘咘及Bo妞飛日本北海道，來個滑雪親子遊，不讓太太專美!修杰楷還把女兒滑雪的花絮照上載社交網，並留言指該行程早於兩、三年前已計劃好，惟後來受疫情影響未能成行，直至近日終排除萬難出發，原來今次「一打二」的想法乃很久以來的夢想，他說：「之前每次在雪場看到爸爸可以帶着小孩一起滑雪，都覺得好羨慕，可以和孩子一起運動，又能幫他們紀錄著成長的片段很羨慕，重點就是爸爸要能自己滑雪，小孩也必需要能。」

故今次滑雪的目標，便是想兩個女兒也學好滑雪，更準備以相機來紀錄她們滑行過程的珍貴時刻，最終他真的做到了，修杰楷直言非常感動：「因為我們都可以做到了，非常棒的一趟旅程，但媽媽及梧桐妹無法一起來....今次有了好多好友的協助與教學和照顧，如果沒有好友們，說真的，我也沒有這麼大的自信敢說我可以自己帶他們去滑雪，光進雪場租借東西再加上幫小孩穿裝備就足以崩潰！幸好有你們在，真的讓我這個一打二的旅行完全不會感到辛苦，還有兩位小寶貝也是無比的貼心，知道要幫忙分擔好多事情。謝謝你們!」