機會嚟喇！係時候出走賞蝶去！

每逢假日，大家會安排甚麼節目？是例牌的Shopping、睇戲、食飯和行街？不如趁天氣和暖做個健康都市人，到戶外賞蝶親親大自然！全港有約260種蝴蝶，單是大埔鳳園蝴蝶保育區的蝴蝶品種就超過200種，佔全港總數約8成，當中更有不少是難得一見的稀有品種，所以無論你是否對蝴蝶生態有興趣，抑或純粹想在綠油油的郊野散步打卡，這個本地「蝴蝶天堂」都值得一去！

黃金時段出沒

親親大自然之前，不妨先了解這個賞蝶勝地的歷史。早於1980年，鳳園蝴蝶保育區約42公頃土地已被列入「具特殊科學價值地點」，到2004年更在「新自然保育政策」下被評為加強保育地點，成為亞洲著名的賞蝶勝地。據高級項目經理（生態保育）趙玉蓮（Colleen）表示，園內可觀賞的蝴蝶品種約220種，但她建議市民選擇好天氣的日子才賞蝶，她說：「雖然正值乍暖還寒的春天，但當氣溫介乎攝氏約24至35度之間，蝴蝶就比較活躍。另外，蝴蝶通常在早上9時至11時及下午2時至4時吸食花蜜，到黃昏後便隱藏於密林。」所以有意捕捉蝴蝶身影的，不妨把握這些黃金時段。

以蜜源植物吸引

園內設有多個區域，包括生態池、濕地和不同主題的蝴蝶樂園。Colleen指出為了配合蝴蝶的飲食習性，園內種植了不同種類蝴蝶幼蟲喜歡吃的寄主植物，以及提供花蜜作補充能量的蜜源植物，藉此吸引蝴蝶聚居。逛了一圈，就看到很多常見品種，例如黃色翅底配紅色斑帶的彩灰蝶、翅膀呈褐紅色和滿布白色斑點的波蜆蝶、黑色翅膀中有3條白色斑紋的中環蛺蝶、看似枯葉的鈎翅眼蛺蝶，以及超迷你的孔子黃室弄蝶等。

罕有燕鳳蝶

最令人雀躍是園內會出現一些罕見品種，如拍攝當日便幸運地一睹燕鳳蝶的風采。Colleen指在本地相當罕見的燕鳳蝶，會經常在此出現，原因是園內所種植的受保護植物－寬藥青藤正是其幼蟲的寄主植物，故能吸引牠們棲息。燕鳳蝶最特別之處是後翅部分有長長的尾突，而且有吸水習性，會一邊吸收水中的礦物質，一邊在腹部排出多餘水分，被漁護署評為具保育價值的品種之一。

日本蝴蝶南下過冬

除了燕鳳蝶，場地義工亦不時捕捉到其他稀有品種，例如翅膀腹面呈橙色的黑斑傘弄蝶，後翅有橙黃色斑紋兼且中央和臀角部分各有1枚白斑的綠弄蝶，以及有尾突和黑色臀角斑的三斑趾弄蝶，都同屬珍稀品種，顏色突出，大家到園內觀賞時，不妨落足眼力尋找牠們的身影。Colleen續道：「除了本地蝴蝶外，鳳園工作人員於2011年進行越冬斑蝶標放研究時，也曾在深水灣發現一隻由日本遷飛至香港的大絹斑蝶，為亞洲地區越冬斑蝶遷移路線的一項重要發現。」為了讓大眾有機會親親這些「特別種」蝴蝶，現時園區會在每個月最後一個周日，舉辦公眾導賞團，有意了解蝴蝶生態或考考自己觀察力的話，就不要錯過。

周圍都有觀蝶勝地

除了鳳園，本地亦有多個賞蝶勝地，包括位於新界西北部的小冷水蝴蝶保育區，經修復後種植了台灣相思、耳果相思和紅膠木等樹種，於1999年開始出現了越冬斑蝶群。另外，在大埔鹿頸會有機會遇上達摩鳳蝶和大紅蛺蝶；在大埔滘則可發現斐豹蛺蝶和窄斑鳳尾蛺蝶；而屯門龍鼓灘就多見柑橘鳳蝶或紅鋸蛺蝶。

唔一定成蛹

Colleen指出不同種類的蝴蝶，都有不同生活習性。例如大多數蝴蝶會以蟲卵或蛹的形態過冬，但斑蝶卻是少數的例外，會以成蟲形態過冬。每年秋末，斑蝶會從寒冷的地方遷飛至天氣較暖的沿岸地區過冬，因此每年冬季香港都會出現大量南下斑蝶。

另外，有些品種在不同季節會出現不同形態，統稱為季節異型。濕季型的顏色會較鮮艷，翅膀圖案清晰，旱季型則略顯暗淡，圖案亦較模糊，如白彩弄蝶和曲紋紫灰蝶便是最佳例子。

年桔變寄主植物

每逢農曆新年後都有很多年桔剩下，如果丟掉會好浪費。其實桔葉是本地7種鳳蝶科蝴蝶幼蟲最愛吃的樹葉，當中包括常見的玉帶鳳蝶、玉斑鳳蝶、柑橘鳳蝶、藍鳳蝶、碧鳳蝶、美鳳蝶和達摩鳳蝶。想了解多一點，可參加小冷水蝴蝶保育區在3月18日舉辦的生態導賞團「良辰桔日 親子年桔培育日」（www.slsbutterflyhabitat.org），便能透過參與生態導賞和年桔種植工作坊，加深對蝴蝶生態的認識。

同場加映：本地昆蟲多的是

除了蝴蝶，春日還有很多漂亮的小昆蟲。如本地罕見的方斑異麗金龜，成蟲活躍於夏季。紅鼻蟬是本地常見物種，身形修長而美麗，於春夏出沒。華麗寬腹蜻多於4月至8月出現，雄性背面呈鮮紅色，而黑色腹面的第3至第8節有成對的黃色斑。雌性的腹部呈黃色，背面有5條黑色紋，可於林地或淡水濕地找到。