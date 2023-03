原版蟻俠囡囡Abby Ryder Fortson大個女

美國女童星Abby Ryder Fortson於2015年電影《蟻俠》(Ant-Man)與2018年電影《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)飾演蟻俠女兒Cassie Lang,不過最近上映的《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)卻由26歲美國女星Kathryn Newton取代她飾演長大後的少女版。

現年14歲的Abby,在演藝圈又有甚麼搞作呢?她演完兩集《蟻俠》後,除了偶爾客串電視劇,只拍了兩部戲,一部是2019年上映的狗片《再見亦是狗朋友2》(A Dog's Journey),飾演女主角的童年版。另一部是將於今年4月於美國上映的青春片《Are You There God? It's Me, Margaret》,她首次擔正女主角,故事講述父母分別是基督徒與猶太教徒的少女,如何探索自己的宗教身份。電影由《成長邊緣》(The Edge of Seventeen) 女導演Kelly Fremon Craig執導,麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)飾演Abby的母親。