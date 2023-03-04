原版蟻俠囡囡Abby Ryder Fortson大個女

美國女童星Abby Ryder Fortson於2015年電影《蟻俠》（Ant-Man）與2018年電影《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）飾演蟻俠女兒Cassie Lang，不過最近上映的《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）卻由26歲美國女星Kathryn Newton取代她飾演長大後的少女版。

現年14歲的Abby，在演藝圈又有甚麼搞作呢？她演完兩集《蟻俠》後，除了偶爾客串電視劇，只拍了兩部戲，一部是2019年上映的狗片《再見亦是狗朋友2》（A Dog's Journey），飾演女主角的童年版。另一部是將於今年4月於美國上映的青春片《Are You There God? It's Me, Margaret》，她首次擔正女主角，故事講述父母分別是基督徒與猶太教徒的少女，如何探索自己的宗教身份。電影由《成長邊緣》（The Edge of Seventeen） 女導演Kelly Fremon Craig執導，麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）飾演Abby的母親。