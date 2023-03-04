放題自助餐迷注意　放開肚皮食個夠

親友聚會最佳的吃喝玩樂好地點，首推港人至愛的自助餐或放題，除可按各人喜好飽嘗世界各地的海鮮、肉類，還不時有全新主題美食供應，最重要是無限量食到飽為止，最後再於甜品區大擦一頓，頓時相當滿足，各位大胃王，你準備好未？

烤肉香飄飄

燒烤的肉類蔬菜帶一種獨特炭火香，零舍香之餘，往往燒到外層帶點焦脆而內汁豐鮮嫩，可口回味！香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳就由即日起至4月30日帶來「燒烤美饌主題自助晚餐」，於烤肉區供應多款主題肉食，包括即切煙熏西冷牛排、燒美國封門牛柳及香草焗羊架，還有燒烤區供應的煙熏豬肋骨、燒虎蝦及芝士豬肉腸、燒大啡菇及燒菠蘿等。海鮮迷則不要錯過蒜蓉辣椒牛油燒龍蝦、日式火燄龍蝦、香甜爽彈的即烚波士頓龍蝦，以及主題頭盤的冷熏吞拿魚牛油果粟米沙律；冰鎮海鮮區的藍青口、沙白蛤、蟹腳、翡翠螺、小龍蝦及凍蝦等。其他美食還包括煙熏黑啤芝士豬肉絲迷你漢堡、西班牙黑毛豬叉燒及天多利魚等中西及印度美饌，以及時令天婦羅、即煎鐵板燒，以及多款自家製精選甜品如招牌蛋糕卷及千層酥等，源源不絕的滋味悸動一家大小的味蕾。

蟹癡福音

正所謂季節食材，說的是當季時令的食物，尖沙咀型格酒店Mira Hong Kong的自助餐殿堂Yamm就以蟹為主題，於3月10起至4月14日期間，推出全新的「蟹逅」之旅自助晚餐，選用多款時令及肥美螃蟹入饌。由冰鎮海鮮揭開序幕，當中有麵包蟹、鮮三點蟹、鮮藍蟹及加菲蟹等源源不絕奉上，還有大廚巧手作的鱆紅魚蟹肉卷刺身等。熱盤亦少不了蟹饌，包括香氣撲鼻的岩鹽燒帝皇蟹腳配海膽刺身、江南名菜之一的紹興花雕蒸紅蟹、油脂細膩香濃的三文魚籽賽旁蟹配黃金豆腐、色香味俱全的避風塘炒蟹、香辣惹味的泰式咖喱炒蟹及炸至外層金黃香脆而內餡軟彈的潮式蟹棗，還有矜貴的蟹肉海參醬油汁鮑魚，以及即場燒製的頂級蟹肉蛋黃醬燒龍蝦，喜歡湯羹的更不要錯過香濃的紅燒蟹肉竹笙海皇羹，湯底盡收海鮮精華及竹笙菇菌幽香，鮮甜味美；蟹癡絕對大飽口福！

新推榴槤美點

美味的水果一向不乏捧場客，熱愛榴槤的朋友有福了，尖東唯港薈的人氣自助餐廳The Market，除有冰鎮海鮮、沙律、刺身壽司、滋補燉湯、中式美點、惹味烤肉、片皮鴨、正宗印度、泰國及馬來西亞等美食供應，近日於晚餐及星期六、日及公眾假期的周末早午餐時段，會為客人供應即開日本生蠔。同時間，於自助午餐及晚餐時段，除原有的榴槤甜品如榴槤芝士撻、榴槤班蘭卷、班蘭榴槤糯米糍、榴槤布甸及榴槤雪糕外，還新增榴槤糯米飯配貓山王果肉、榴槤咖央菠蘿包和榴槤杏仁酥等，榴槤控記得留肚。

名店回歸

相信大部分人心裏，香港麗晶酒店的港畔餐廳會佔其中一個最喜愛自助餐的席位。隨住酒店翻新，餐廳早前亦重新營業。餐廳內有2棵原生大樹配香草花盆，配以無敵風景，胃口都好啲。食物以國際化配搭，亦會和本土品牌合作，推出日本、印度、東南亞、中東和自家製的菜式，海鮮冷盤應如皇帝蟹腳、北海道帶子、日本蒸鮑魚、紅蟹、龍蝦、海膽、虎蝦和三文魚子等，其他有刺身、壽司、烤肉、薄餅、喇沙、印式羊架和花雕鴨肝等冷熱盤美食。甜品區有多款蛋糕、窩夫、桃膠糖水等選擇，而且經過轉換不同菜式，難怪重開不久，就已經成為一位難求的城中名店，想吃就要提早訂位喇！

印度風味

香口咖喱、健康沙律和各式煎餅，都是美味的印度菜之選。香港港麗酒店樂聚廊逢星期二至五推出印度風情自助午餐，超過25款香料和食材從印度直送，保證原汁原味。客人可盡量清爽醒胃的印度薯仔沙律、青瓜番茄洋葱沙律、黑椒菠蘿沙律及番茄洋葱沙律等開啟味蕾，然後飽嘗素菜咖喱角、印度煎薄餅、羅望子扁豆菜湯後，再來一口羊肉咖喱、印式烤雞塊或烤羊架配印度香飯，最好不過。甜品有甜奶球、蜜炸奶球、紅蘿蔔布甸和印度脆糖環等選擇，讓你來一趟印度美食之旅。

升級港式滋味

熱愛本土情懷的大家，對港式美食自然不陌生。香港君悅酒店咖啡廳於現時至3月31日推出星級港式滋味主題自助晚餐，以矜貴食材重新演繹地道美食。懷舊花膠虎蝦油渣麵，以名貴食材配自家製豬油渣，層次和口感即時提升。煎釀三寶釀鮮蝦膠，配黑松露醬吃，分外芳香。咖喱魚蛋變成加入鮑魚的咖喱汁鮑魚魚蛋。臘味糯米飯加入黑毛豬臘腸和鵝肝膶腸，配自家製豬油最是邪惡。至於港式鵝肝醬松露多士，以西多士配鵝肝醬，入口即溶，最後來一件北海道牛奶燕窩，完美作結。

和牛脂香

富有大理石油花、入口即溶的和牛，價值不菲。荃灣西如酒店Café Circles由3月1日至5月31日推出和牛饗宴自助餐。餐廳選用澳洲但馬M4至M9和牛炮製不同菜式，當中包括炙燒和牛壽司、和牛燒肉、和牛涮涮鍋、和牛薄餅、燒和牛沙律配吞拿魚醬及一口和牛等，逢星期五至日惠顧自助晚餐，每位客人可獲M4或M5和牛西冷牛排配松露燒汁1份。吃過富油香的和牛，再來一口全新推出的士多啤梨玫瑰乳酪蛋糕、牛油果茉莉花茶慕絲餅、藍蝶花意大利布甸杯、青蘋果桂花杯及荔枝玄米茶花夏洛特等甜品，清香去膩。於網上商店預訂星期五至日的自助晚餐，可享85折優惠。

11歲以下免費

若一家大小去吃自助餐，成本都幾高。尖沙咀SAVVY推出全新的吃喝無盡饗宴，大家可先從優質海鮮拼盤開始，包括有烤新鮮波士頓龍蝦、烤虎蝦、大連鮑魚、蒜蓉粉絲蒸扇貝、酥炸軟殼蟹及印度烤雞、泰式蝦餅，時令海鮮有麵包蟹、小龍蝦、蜆和青口等。主菜可無限任點，有泰式大頭蝦冬蔭功、印度秘製咖喱、烤羊架、輕煎挪威三文魚柳、沙嗲串燒、泰式炒金邊粉、印式烤海蝦及X.O醬露筍炒蝦等，最後慢慢揀選心目中的甜點。每位成人惠顧此饗宴，同行之1位11歲以下小童可享用自助餐及任點美饌（不包括拼盤及甜品），在網上商店預訂可享9折優惠，抵食好多。

燒肉放題

除了酒店自助餐，燒肉放題也得到各位歡心。銅鑼灣日式燒肉放題店宮崎肉本舖首次推出2款90分鐘午市放題，九州A5和牛特選放題的話，每枱客人入座後，都會按人數送上燒肉拼盤，同時可讓客人隨時追加九州A5和牛後腿肉，這個部位脂肪少肉味濃，相當有咬口。另外還有超過60款日本食材和飲品任點，包括淮山松葉蟹肉沙律、A5和牛餃子、北海道一汐赤魚、七味雞腎及明太子牛油雜菌等美食。不吃牛的話可選全日本食材放題，當中剔走所有牛肉食品，客人可放心享用。