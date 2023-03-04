拍拖旅行去長洲？蔡思韵自爆想撻底劉俊謙

藝人劉俊謙與女友蔡思韵（Cecilia）今日出席電影《武替道》開鏡儀式，兩人今次已是第四度合作，Cecilia表示：「不過今次我哋喺戲入面冇關係，戲中大家冇交集，亦冇感情線，我個角色係就快結婚。（冇交集好開心？）係，好開心同輕鬆，自己做好自己角色就得。（下次演死敵？）好，呢套戲講打功夫，但我冇機會打，佢就有得畀人撻，我都想撻吓人。（想撻佢？）想，所以要演死敵。」至於阿謙在片中不乏武打場面，他自言本身沒有功夫底子：「之前拍過一部電影有打戲，有少少基本功，今次拍攝前都有接受訓練。（怕唔怕受傷？）都唔係好多打戲，而且唔係我打人，而係我畀人打。打人會比較驚，因為怕打到人，但畀人打就要做反應，係另一種難度。」

另外，講到現時各地通關，Cecilia透露早前跟家人到了泰國旅遊放鬆，而阿謙就一直忙工作未有時間，不過他感恩有工開，問到兩人何時能抽空結伴旅行？Cecilia笑問男友：「去長洲啱唔啱？或者澳門啦！」而電影是撤銷口罩令後拍攝，兩人都覺得拍攝時方便得多，尤其拍街景時沒有顧慮，Cecilia說：「第一次係大家冇戴口罩開工，終於可以睇到工作人員個樣，以前戴住口罩，拍完套戲都未必認到，依家就可以坦誠相對。」