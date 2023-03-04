果粉聚焦︰為iPhone 14補完　新配件全面睇

iPhone 14系列熱賣 ，同時亦帶旺周邊配件，好像手機架、屏幕保護貼、保護殼等等。今次就同大家精選最新「補品」，為 iPhone 14系列作全方位支援。

接通Mac機

新版本macOS新增Continuity Camera功能，容許果粉把iPhone當成Webcam使用。Belkin新推的MagSafe iPhone支架MMA007就為此而設，其磁力特性可將iPhone固定在2017年及更新版本的iMac或iMac Pro上，並適用於大部分22至45吋的電腦屏幕。它由鋁和鋅鑄造，可讓手機縱向或橫向使用，旋轉鉸鏈還容許25度向下傾斜，帶來更佳的觀看效果。支架另具有MMA006型號，適用於各款MacBook Air或MacBook Pro機型。

鏤空保私隱

全新SCREENFORCE TemperedGlass屏幕保護貼頂部採用透明鏤空設計，令果粉跟iPhone 14的動態島有更好互動。全屏幕濾鏡將視角縮小到兩側30度，藉此保護用戶私隱。它以日本Asahi玻璃製造，觸控平滑的同時，還能大幅減少衝擊、刮痕和污跡造成的損壞，並具有抗菌保護能力。

聯乘愛麗絲

CASETiFY與迪士尼推出首個以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的聯乘系列，殼面印有愛麗絲、白兔先生、妙妙貓和紅心皇后等角色圖案，部分以童話故事書呈現，部分採用貼紙風格。支援最新iPhone 14系列及過往型號，涵蓋強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼及鏡面手機殼多個款式。