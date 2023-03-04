JW否認拜金狂呻Unfair：從來冇問過任何人攞錢！

現年32歲的歌手JW（王灝兒）接受電台訪問，指拍拖經驗不算多，次數五隻手指數得完，而現任男友最先吸引她是性格：「佢識好多嘢，可以教我好多！我哋鍾意嘅嘢很相近，都鍾意Hip Hop音樂，又鍾意食嘢，好多共同朋友同興趣，所以令到我哋一起行落去。」

由於男友的富二代背景，她由公開戀情至今一直被指「拜金」，對此她節目中頻喊：「Unfair（不公平）！」及「好煩呀！我從來認為Falling in love with someone rich，唔等於釣金龜！有乜嘢釣啫？對女仔嚟講幾Unfair！我拍拖唔會諗太多，但公開後有不啲字眼係Unfair！」

她又指大學畢業以來，一直勤力工作，強調：「從來、從來！冇問過任何人攞錢，亦冇問過屋企人攞錢，從來靠自己！」又覺得外間一有標籤，就忘記了她的努力，譬如跟某人拍拖，過去幾年就不用工作：「依家就需要出嚟工作，呢啲完全係錯！我一直都有工作，疫情我仲拍梗劇，真係好Unfair。」她稱現不會上網看留言，因網友根本不了解她，亦認為毋須跟所有人解釋，相信繼續努力工作，終會有人看見她付出的努力。

談及男友近年經歷人生低潮，JW不離不棄，問新歌《陪你》是否代表其心聲，她說：「點樣都要有Love support！陪住佢已經係最好！有時唔需要講太多，仲有我希望保護到佢，唔太希望因為我係公眾人物而令到佢或者佢嘅家人經常見報，所以盡量少啲講，盡量Protect佢。」至於問男友聽完《陪你》這首歌的反應？她說：「我所有歌佢都係第一個聽眾，佢好鍾意，覺得Sweet！」JW認同男友是Mr Right：「因為同一個人一齊，就係朝呢個方向行落去。」