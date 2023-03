歌手Tyson Yoshi今日(4日)在Clockenflap音樂節上擔任表演嘉賓,原本身穿外套的他,唱完兩首歌後即脫去外衣,以白色背心上陣晒麒麟臂,引得台下粉絲尖叫,期間粉絲不斷問他是否好熱,要求他脫去背心,但Tyson就未有應粉絲要求。Tyson在台上全程以英文說話,他先自我介紹,並表示自己是第一次參加Clockenflap音樂節,除了熱門歌之外,他獻唱了還未推出的新歌《See you in Hell》,壓軸又唱出《In My Dream》,他笑言想有地震感覺,要求全場觀眾跳起來,令熱場氣氛高漲。