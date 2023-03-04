本日日本：角落小夥伴雪糕主題玩具雜貨　有幾可愛？

美國著名雪糕連鎖店Baskin-Robbins（常被譯稱為31 Ice Cream）在日本開設的分店喜歡和不同動畫角色搞聯乘，最近就找來角落小夥伴（另譯角落生物）合作，不過今次的產品並非雪糕或蛋糕口味，而是文具、公仔及吊飾，款款都超級可愛。包括雙球雪糕造型的3款吊飾，主角為白熊、蜥蜴及炸蝦尾，另一球則搭配了人氣的「爆炸糖」和「戀愛秘方31」口味，掛在袋上異常搶眼，最特別的是附了一個迷你的粉紅匙羹，製作精緻。此外還有細細個的毛公仔，分別有白熊、企鵝、貓咪、炸豬扒及蜥蜴，每個角色都穿上品牌制服並拿着雪糕，一手可拿起五個毛公仔，療愈度滿分，可另外購買雪糕店面毛絨玩具，和角落生物配搭成可愛的場景。還有將人氣味道系列化身為爆炸糖、戀愛秘方31、碎朱古力口味的珍珠公仔，再另買一個附有匙羹的雪糕杯公仔將之安放，放在家中或辦公室感覺好療愈。至於文具控必買便條紙、信紙套裝、筆袋等，並有水杯及毛巾仔等生活用品，總之每個空間都有角落小夥伴的陪伴，產品將於3月上旬在日本各大銷售店及網店有售。