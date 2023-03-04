郭富城林家棟床下底大戰　考功夫唔畀打面！

兩大影帝郭富城（城城）和林家棟與監製鄭保瑞和導演黃慶勳，今日（4日）現身荃灣為電影《斷網》謝票，城城和家棟現身戲院時，觀眾興奮哄動，城城分享拍戲的點滴，稱是繼拍《浪漫風暴》後，第二套最難拍的電影，全部動作皆親身上陣，試過拍到肌腱發炎，要做兩個月物理治療。

城城受訪時稱該場戲是與家棟在擋房的床下底對打：「我演藝生涯中，覺得打拳戲難拍，呢套係第二難拍，喺床下底同家棟角力，要用陰力打，雖然現場有武師排戲，但全部打戲都係自己打。」家棟稱之前拍另一套戲臉部受傷入院，仍繼續為此片開工，笑言：「導演表示可以用機器遷就，監製直頭話打少啲燈。」城城稱見家棟鼻上傷口裂開，只能就住打，不敢打臉，轉而打心口，甚考功夫。對於觀眾大讚戲種好新鮮，他表示聽到反應不錯，覺得辛苦也值得，很感恩，太太方媛也覺得好睇。隨着影業圈復常，演員最緊要做好自己角色和本分，覺得觀眾是最大得益，可以不用再戴口罩入戲院，舒服得多。

城城在疫情這幾年共拍了7部電影，其中3部今年輪住上，認真厲害，下周又飛美加舉行演唱會，巡迴演出3個多星期，近來忙於排練，家棟即時表示有興趣看：「聽講今次個演唱會好多機關，好想睇。」城城表示演唱會名為《舞林外傳》是全新製作，問會否帶妻女同行？他表示要就時間，家棟即笑言：「城城帶我去呀！」